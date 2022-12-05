ПЦБК выступила на площадке VII Пермского инженерно-промышленного форума

Представители компании нашли новые контакты с потенциальными партнерами. В ходе мероприятия они участвовали в ключевых сессиях, круглых столах и дискуссиях. На таких встречах речь шла в основном о роли инженерно-технического персонала в работе предприятий Прикамья, развитии промкооперации, продвижении пермской продукции на внутреннем рынке и за рубежом, передает properm.ru.
На форуме также присутствовали 330 пермских школьников, которые посетили открытый урок с главой региона Дмитрием Махониным и руководителями заводов.
С губернатором могли пообщаться и ученики пермской школы № 123, которая является партнером ПЦБК в сфере образования. Они работают над образовательным кварталом #Нашпроект, который направлен на раннюю профориентацию ребят. Так, ученикам рассказывают об экологии, экономике, инженерии и программировании. Всего у ПЦБК 15 партнеров в образовательной сфере — это школы, колледжи, техникумы, вузы Прикамья и Свердловской области.
В первый день форума прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе региона. В мероприятии принял участие и. о. гендиректора ПЦБК Андрей Третьяков. Участники обсудили меры поддержки реального сектора экономики края, научно-кадровый потенциал отрасли, инвестиции и промышленную кооперацию.
Третьяков также выступил в качестве эксперта и спикера круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». Пермская компания постоянно модернизирует предприятие, чтобы увеличивать производительность. Сегодня начинают выстраиваться дополнительные цепочки поставок оборудования, чтобы продолжать модернизацию. Например, ПЦБК взаимодействует с китайской технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ. При участии коллег из Китая на пермском предприятии реализуется ряд проектов по обновлению оборудования.