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ПЦБК выступила на площадке VII Пермского инженерно-промышленного форума

Сегодня, 09:39
Фото: пресс-служба ПЦБК
ПЦБК приняла участие в VII Пермском инженерно-промышленном форуме 1 — 2 декабря. Предприятие рассказало о своей продукции, обучении специалистов и опыте внешнеэкономической деятельности. На форуме также обсудили инновационные решения для целлюлозно-бумажной отрасли.

Представители компании нашли новые контакты с потенциальными партнерами. В ходе мероприятия они участвовали в ключевых сессиях, круглых столах и дискуссиях. На таких встречах речь шла в основном о роли инженерно-технического персонала в работе предприятий Прикамья, развитии промкооперации, продвижении пермской продукции на внутреннем рынке и за рубежом, передает properm.ru.

На форуме также присутствовали 330 пермских школьников, которые посетили открытый урок с главой региона Дмитрием Махониным и руководителями заводов.

С губернатором могли пообщаться и ученики пермской школы № 123, которая является партнером ПЦБК в сфере образования. Они работают над образовательным кварталом #Нашпроект, который направлен на раннюю профориентацию ребят. Так, ученикам рассказывают об экологии, экономике, инженерии и программировании. Всего у ПЦБК 15 партнеров в образовательной сфере — это школы, колледжи, техникумы, вузы Прикамья и Свердловской области.

В первый день форума прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе региона. В мероприятии принял участие и. о. гендиректора ПЦБК Андрей Третьяков. Участники обсудили меры поддержки реального сектора экономики края, научно-кадровый потенциал отрасли, инвестиции и промышленную кооперацию.

Третьяков также выступил в качестве эксперта и спикера круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». Пермская компания постоянно модернизирует предприятие, чтобы увеличивать производительность. Сегодня начинают выстраиваться дополнительные цепочки поставок оборудования, чтобы продолжать модернизацию. Например, ПЦБК взаимодействует с китайской технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ. При участии коллег из Китая на пермском предприятии реализуется ряд проектов по обновлению оборудования.

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