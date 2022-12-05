ПЦБК выступила на площадке VII Пермского инженерно-промышленного форума

С губернатором могли пообщаться и ученики пермской школы № 123, которая является партнером ПЦБК в сфере образования. Они работают над образовательным кварталом #Нашпроект, который направлен на раннюю профориентацию ребят. Так, ученикам рассказывают об экологии, экономике, инженерии и программировании. Всего у ПЦБК 15 партнеров в образовательной сфере — это школы, колледжи, техникумы, вузы Прикамья и Свердловской области.