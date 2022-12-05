ПСК-6 пытается снять охранный статус с 15 домов-памятников в Уфе

ПСК-6 известна скандальной застройкой территории во дворе дома № 5 по улице Шота Руставелли. Жители долго протестовали против строительства многоэтажки. В сентябре 2020 года Хабиров назвал застройщиков бессовестными людьми и потребовал, чтобы они свернули все работы. После этого застройщик требовал в суде с мэрии свыше 750 млн рублей упущенной выгоды. В июле 2021 года стороны заключили мировое соглашение, речь в котором шла о возобновлении строительства в квартале, но по другому проекту.