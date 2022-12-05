ПСК-6 пытается снять охранный статус с 15 домов-памятников в Уфе

Гражданский иск застройщика — «Строительного управления № 10 ПСК-6» — рассматривает Кировский районный суд Уфы. Как следует из материалов дела, заявление поступило 10 октября, первое заседание состоялось 21 октября. 1 декабря суд в дело вступила мэрия Уфы в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований в споре, и суд начал рассматривать дело заново.
Как сообщила Mkset руководитель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина, застройщик требует лишить охранного статуса 15 зданий. По ее данным, в списке домов здания под номерами 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 99 и 101 по улице Кольцевой, № 22 по улице Репина, а также дома 41, 43, 47 и 49 по улице Калинина.
Для того, чтобы суд удовлетворил иск, компания должна доказать, что приказ Башкультнаследия № 20 от 7 апреля 2017 года о включении Архитектурного ансамбля города Черниковска в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) нарушает ее права, а также что сам приказ издан с нарушениями закона.
«В качестве обоснования иска застройщик указывает, что в 2022 году он обратился в администрацию Уфы с заявлением о выставлении нескольких кварталов на торги для заключения Договора комплексного развития территорий. Эти кварталы граничат с недавно сгоревшим многострадальным ТЦ «Меркурий», — сообщила Маулимшина.
Мэрия отказалась предоставить застройщику эти кварталы по договору развития территории, поскольку многоквартирные дома являются частью «Ансамбля застройки города Черниковска 1950-х годов». Ходатайства о признании их соистцами подали два жителя Черниковки, проживающие на этой территории.
ООО «Строительное управление № 10 ПСК-6» зарегистрировано в Уфе в 2015 году. Организация входит в группу компаний «ПСК-6», которая связана с экс-депутатом горсовета Уфы Андреем Носковым. Сам экс-депутат выступает гендиректором застройщика, его учредителями являются Виктория Тарасова и депутат Госсобрания Башкирии Олег Филиппов.
Виктория Тарасова в 2021 году попала в тройку самых богатых предпринимателей-женщина рейтинга Mkset. Олег Филлипов с доходом в размере 163,5 миллиона рублей занял в рейтинге самых успешных бизнесменов второе место.
ПСК-6 известна скандальной застройкой территории во дворе дома № 5 по улице Шота Руставелли. Жители долго протестовали против строительства многоэтажки. В сентябре 2020 года Хабиров назвал застройщиков бессовестными людьми и потребовал, чтобы они свернули все работы. После этого застройщик требовал в суде с мэрии свыше 750 млн рублей упущенной выгоды. В июле 2021 года стороны заключили мировое соглашение, речь в котором шла о возобновлении строительства в квартале, но по другому проекту.