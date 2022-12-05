Новая выплата, новый глава Минтранса и новые претензии к минздраву Башкирии

Понедельник традиционно богат на новости, и один из основных их источников это оперативка в правительстве Башкирии. Сегодня, 5 декабря в ходе оперативки прозвучали две новости, о которых стоит рассказать в вечернем дайджесте новостей.
В первую очередь расскажем о «новогодней» выплате в 20 тысяч рублей, которую получат и сами мобилизованные из Башкирии и члены их семей (официальные супруги, дети, у которых мобилизованный гражданин в свидетельстве о рождении значится в графе «отец» и дети мобилизованных в возрасте до 23 лет, которые очно учатся в вузах или ссузах.
Позже на эту тему даже состоялся брифинг в ЦУР, где на вопросы о новой выплате отвечала министр труда, семьи и соцзащиты Ленара Иванова. Коротко о главном: родители выплату не получат, незарегистрированные дети тоже. Не положена выплата и тем детям, которых взяли под опеку.
Ленара Иванова сегодня давала пресс-конференцию в ИА «Башинформ», где рассказала о ситуации на рынке труда Башкирии. Ситуация, между тем, отличная, безработица снижается и снижается, долги предприятий перед работниками есть, но они уменьшаются, а еще на мероприятии рассказали сколько тысяч работников рискуют потерять работу и почему это не так страшно, как может показаться.
Но вернемся на оперативку в правительстве Башкирии, где речь шла о еще одном министерстве, министерстве здравоохранения, и им Радий Хабиров выразил крайнее недовольство. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин получил «второе предупреждение» за нехватку врачей, Хабиров потребовал от Минздрава доступности медпомощи, все из-за проблем с записью к врачу.
И снова дела министерские — недолго пустовало кресло министра транспорта Башкирии, которое по своему желанию покинул Александр Булушев, спустя некоторое время после того как его зам Виктор Жульков оказался в поле зрения правоохранительных органов. Сегодня на пост министра транспорта глава Башкирии своим указом назначил Александра Клебанова.