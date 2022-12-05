Новая выплата, новый глава Минтранса и новые претензии к минздраву Башкирии

Ленара Иванова сегодня давала пресс-конференцию в ИА «Башинформ», где рассказала о ситуации на рынке труда Башкирии. Ситуация, между тем, отличная, безработица снижается и снижается, долги предприятий перед работниками есть, но они уменьшаются, а еще на мероприятии рассказали сколько тысяч работников рискуют потерять работу и почему это не так страшно, как может показаться.