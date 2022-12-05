На самолете, вылетевшем из аэропорта "Уфа" был объявлен сигнал "тревога"

Сообщается, что ситуация возникла сегодня, 5 декабря, около 8:30 по местному времени. После ожидания самолет вернулся обратно - на аэродром вылета. Отмечается, что был объявлен сигнал о тревоге - статус "бедствие" объявлен не был.