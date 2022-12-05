На самолете, вылетевшем из аэропорта "Уфа" был объявлен сигнал "тревога"

Самолет, выполнявший рейс Уфа-Махачкала, вынужден был вернуться в аэропорт после сообщения о том, что у воздушного судна не убрано переднее шасси. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаинцидент".
Сообщается, что ситуация возникла сегодня, 5 декабря, около 8:30 по местному времени. После ожидания самолет вернулся обратно - на аэродром вылета. Отмечается, что был объявлен сигнал о тревоге - статус "бедствие" объявлен не был.
В салоне самолета находилось 78 пассажиров, а также экипаж. Посадка самолета прошла благополучно.
Напомним, несколькими днями ранее в уфимском аэропорту приземлился самолет с заблокированными предкрылками. Впоследствии воздушное судно отстранили от полетов.
Также ранее на одном из крыльев самолета рейса «Москва-Уфа» при странных обстоятельствах обнаружили тело мертвой птицы. По словам специалистов отдела орнитологического наблюдения, никаких пернатых вблизи самолета замечено не было.