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На самолете, вылетевшем из аэропорта "Уфа" был объявлен сигнал "тревога"

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
На борту самолета находилось 78 пассажиров

Самолет, выполнявший рейс Уфа-Махачкала, вынужден был вернуться в аэропорт после сообщения о том, что у воздушного судна не убрано переднее шасси. Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаинцидент". 

Сообщается, что ситуация возникла сегодня, 5 декабря, около 8:30 по местному времени. После ожидания самолет вернулся обратно - на аэродром вылета. Отмечается, что был объявлен сигнал о тревоге - статус "бедствие" объявлен не был.  

В салоне самолета находилось 78 пассажиров, а также экипаж. Посадка самолета прошла благополучно.

Напомним, несколькими днями ранее в уфимском аэропорту приземлился самолет с заблокированными предкрылками. Впоследствии воздушное судно отстранили от полетов. 

Также ранее на одном из крыльев самолета рейса «Москва-Уфа» при странных обстоятельствах обнаружили тело мертвой птицы. По словам специалистов отдела орнитологического наблюдения, никаких пернатых вблизи самолета замечено не было.

 

 

#Азамат Нухов#Происшествия
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