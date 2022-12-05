Минтруд Башкирии назвал количество организаций, работники которых крупно рискуют

На сегодняшней пресс-конференции министра труда, семьи и социальной защиты населения Ленары Ивановой в ИА «Башинформ» прозвучали данные о том, сколько на данный момент в республике числится предприятий, где существует «высокий риск высвобождения рабочей силы», то есть те предприятия, работники которых имеют риск потерять работу.
Насчитывается в Башкирии таких организаций 644, а трудятся в них более 12 тысяч человек, а именно 12,3 тысяч граждан. По словам Ленары Ивановы по большей части это производственные предприятия, на которых трудится около 100 сотрудников.
Однако министр труда Ленара Иванова сообщила и о том, что несмотря на имеющиеся риски, работа министерства с этими организациями ведется, причем в ручном режиме, так каждое предприятие курирует сотрудник ЦЗН (Центра занятости населения), который в свою очередь держит руку на пульсе предприятия.