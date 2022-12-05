Министр здравоохранения Башкирии получил «второе предупреждение» за нехватку врачей

Первое замечание глава Минздрава получил по этому же поводу неделей ранее. Но по итогам истеших семи дней количество жалоб, зарегистрированных за истекшую неделю, вновь увеличилось.
«Айрат Разифович, я вам делаю второе замечание уже. Второе замечание как министру делаю. Вы когда эту историю остановите?», — спросил глава Башкирии, обращаясь к главе регионального Минздрава и указывая на табло с динамикой обращений.
Радий Хабиров отметил, что понимает, почему число пациентов выросло — простуженных достаточно много и среди сотрудников правительства и в администрации главы региона. Попутно он попросил отправлять «шмыгающих» носами работников на больничный, чтобы инфекция не распространилась и не получилось, как в ковид, когда стало не с кем работать.
«Тем не менее обратите внимание, - вернулся Радий Хабиров к доступности медицины, - это не хорошо. Самое страшное — то, с чем мы бились-бились - когда человек не может дозвониться и не может получить помощь, и он в отчаянии приходит. Чтоб этого не было у нас. Сейчас не ковид, не чрезвычайщина, не понимаю, почему так происходит».
Он напомнил о встречах с населением, во время которых главы муниципалитетов и руководство Минздрава должны выяснить причины недовольства качеством и доступности медпомощи. По итогам таких выездов глава региона рассчитывает получить «развернутую картину, что там происходит» и понимание, какие меры нужно предпринять.