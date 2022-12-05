Министр здравоохранения Башкирии получил «второе предупреждение» за нехватку врачей

«Тем не менее обратите внимание, - вернулся Радий Хабиров к доступности медицины, - это не хорошо. Самое страшное — то, с чем мы бились-бились - когда человек не может дозвониться и не может получить помощь, и он в отчаянии приходит. Чтоб этого не было у нас. Сейчас не ковид, не чрезвычайщина, не понимаю, почему так происходит».