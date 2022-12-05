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Министр здравоохранения Башкирии получил «второе предупреждение» за нехватку врачей

Сегодня, 08:22

Радий Хабиров потребовал от Минздрава доступности медпомощи

Поводом для этого стал рост числа обращений, связанных с проблемами с записью к врачу.

Первое замечание глава Минздрава получил по этому же поводу неделей ранее. Но по итогам истеших семи дней количество жалоб, зарегистрированных за истекшую неделю, вновь увеличилось.

«Айрат Разифович, я вам делаю второе замечание уже. Второе замечание как министру делаю. Вы когда эту историю остановите?», — спросил глава Башкирии, обращаясь к главе регионального Минздрава и указывая на табло с динамикой обращений.

Радий Хабиров отметил, что понимает, почему число пациентов выросло — простуженных достаточно много и среди сотрудников правительства и в администрации главы региона. Попутно он попросил отправлять «шмыгающих» носами работников на больничный, чтобы инфекция не распространилась и не получилось, как в ковид, когда стало не с кем работать.

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«Тем не менее обратите внимание, - вернулся Радий Хабиров к доступности медицины, - это не хорошо. Самое страшное — то, с чем мы бились-бились - когда человек не может дозвониться и не может получить помощь, и он в отчаянии приходит. Чтоб этого не было у нас. Сейчас не ковид, не чрезвычайщина, не понимаю, почему так происходит».

Он напомнил о встречах с населением, во время которых главы муниципалитетов и руководство Минздрава должны выяснить причины недовольства качеством и доступности медпомощи. По итогам таких выездов глава региона рассчитывает получить «развернутую картину, что там происходит» и понимание, какие меры нужно предпринять.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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