До того, как стать чиновником, Клебанов возглавлял в Москве одну из столичных служб такси под брендом «ГлавАвтоПрокат», пишет Рroperm. Вероятно, компания перестала работать или сменила название, поскольку самые свежие отзывы о ней — 2014 года. На компанию жалуются и клиенты и сами работники. Одна из диспетчеров, к примеру, пожаловалась на невыплату зарплаты, а водитель — на текучку и удручающее техническое состояние автомобилей. Впрочем, такие отзывы не позволяют составить полноценное впечатление о фирме, ведь о положительном опыте обычно не пишут.