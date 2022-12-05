Предыдущий министр транспорта Александр Булушев подал в отставку после скандала, связанного с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее сотрудники МВД по региону задержали первого подозреваемого — первого замруководителя ведомства Виктора Жулькова. Поскольку в преступлении подозревается группа лиц, он может быть не единственным обвиняемым.
После того, как Минтранс лишился сразу двух руководителей, Радий Хабиров попросил не тянуть с подбором кандидатуры. Ранее наши источники сообщали, что кресло займет кто-то из «своих, башкирских» парней. Однако пост получил «варяг» — переехавший в Башкирию из Перми Александр Клебанов. Ранее он занимал должность заместителя главы Минтранса.
Александр Клебанов родился 20 августа 1976 года в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов. Трудовую деятельность начал в 1990 году слесарем в Управлении механизации № 2 треста Мосстроймеханизации № 1.
В 1992–2017 годах — занимал руководящие должности в коммерческих организациях.
В 2018–2021 годах возглавил управление транспортного обслуживания Минтранса Пермского края.
Нас интересуют два последний пункта в его биографии.
До того, как стать чиновником, Клебанов возглавлял в Москве одну из столичных служб такси под брендом «ГлавАвтоПрокат», пишет Рroperm. Вероятно, компания перестала работать или сменила название, поскольку самые свежие отзывы о ней — 2014 года. На компанию жалуются и клиенты и сами работники. Одна из диспетчеров, к примеру, пожаловалась на невыплату зарплаты, а водитель — на текучку и удручающее техническое состояние автомобилей. Впрочем, такие отзывы не позволяют составить полноценное впечатление о фирме, ведь о положительном опыте обычно не пишут.
Помимо службы такси на имя Александра Клебанова было оформлено еще несколько компаний в Москве и Подмосковье. Две из них — ООО «Арбат-А» и ООО фирма «ОСКОРДЪ-М» — продолжают действовать и сейчас. Первая занимается арендой и лизингом легковых автомобилей, вторая — торговлей продуктами, алкогольными напитками и табачными изделиями. Александр Клебанов когда-то выступал в них учредителем. Остальные 10 компаний ликвидированы, большая часть из них также была связана с автотранспортом. Другие связанные с Клебановым фирмы занимались оптовой торговлей пивом, деятельностью в сфере азартных игр, ресторанным и нефтяным бизнесом.
Замглавы пермского Минтранса Александр Клебанов стал в ноябре 2018 года. Тогда губернатор края анонсировал масштабные изменения в системе общественного транспорта Перми и Прикамья. Там собирались восстановить муниципальной автопарк и обновить подвижной состав электротранспорта, выделив на эти цели до 2 млрд рублей.
Александр Клебанов стал куратором транспортной реформы. Суть ее заключалась во введении регулируемых тарифов, оплате перевозчикам по твердым контрактным ставкам, четком соблюдении графиков и обновлении автопарка.
Однако реформа проходила со скандалом: местным перевозчикам не понравились новые условия работы, они подавали жалобы в ФАС на конкурсную документацию и даже судились с отстраняющими их от работы чиновниками.
Кстати, в мае 2020 года мэрия Перми заключила контракт на обслуживание автобусов с зарегистрированным в Московской области ООО «АвтоМиг». Эта же компания появилась и в Уфе после назначения Клебанова заместителем Минтранса Башкирии. Она обслуживает маршруты № 258 и № 167. Маршрут № 158 заменил 233-й, который ранее обслуживала местная компания «Уфалайн».
В марте текущего года перевозчик «АвтоМиг» обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда до 37 рублей.
В сентябре Александр Клебанов сообщил, что в Башкирии необходимо ввести брутто-контракты, на которые перешли многие регионы. Такие договоры предполагали определенные размер выручки за километр проезда, новый транспорт для пассажиров, а для региона — гарантию, что условия договора (прежде всего расписание) будут четко соблюдаться. Аналогичные подходы Клебанов в свое время пытался внедрить и в Перми. Кроме того, он предлагал обязать все такси региона быть окрашенными в желтый цвет.
Что касается транспортной реформы в Перми, то там помимо ее достоинств обнаружили и недостатки. Местные жители обвиняли Минтранс в излишней оптимизации, которая создала проблемы для пассажиров. Горожане так и не поняли, за счет каких ресурсов для них обеспечат новый подвижной состав и лучшие условия обслуживания. В июле 2021 года Александр Клебанов покинул свой пост в Минтрансе Пермского края.
В сентябре горожане даже выходили на митинг, требуя снизить тариф, который составил 33 рубля, и вернуть старые удобные маршруты, которые власти «оптимизировали». Однако цели своей не добились — в октябре власти заявили, что экономически обоснованный тариф в 2023 году составит 39 рублей за поездку.