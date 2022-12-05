Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Башкирии

С наступлением зимы многих жителей республики начинает всерьёз беспокоить вопрос об уборке снега. Многие вспоминают ситуацию прошлой зимой, когда коммунальные службы катастрофически не справлялись с объёмами снежных завалов в Уфе и других городах республики.
Глава республики Радий Хабиров ранее заявил, что будет лично разбираться с каждым «сбоем» в проведении снегоуборочных мероприятий. Mkset публикует список сервисов, куда жители республики могут направить свои свои жалобы на некачественную уборку снега. Заявить об этом можно несколькими путями:
Оставив обращение на сайте Электронной приёмной органов власти республики Башкортостан. В обращении можно указать адрес, где образовались снежные завалы, а также приложить их фото.
Уфимцы могут обратиться в Ситуационный центр ЕДДС г. Уфы по телефону: 8 (347) 277-09-11, выбрав из предлагаемого перечня кнопку «2».
Также аналогичные обращения можно оставить в комментариях на странице главы республики в соцсетях либо в официальных группах муниципалитетов в социальных сетях. Как правило, на сообщения о проблемах подобного плана оперативно реагируют сотрудники районных администраций и ЦУРа Башкирии.
Для жителей Уфы также функционирует специальный сервис — интерактивная карта «Уфа снежная». Здесь можно оставить заявку на проведение уборки, обозначив укрытое снегом место и приложив соответствующие фото.
По вопросам уборки снега уфимцы также могут обратиться в районные УЖХ по телефону:
Напомним, в текущем году глава республики неоднократно отмечал важность оперативной уборки снега, а также высказался о том, как коммунальные службы справились с последствиями первого в этом году снегопада. Также Радий Хабиров напомнил муниципальным властям о том, что для снегоуборочных мероприятий для них в течение нескольких лет закупалась техника.
Отметим, что годом ранее жители Уфы обрушили на власти шквал критики из-за уборки снега после прошедшего в городе снежного урагана, бушевавшего более 12 часов. Подробнее о последствиях снежного катаклизма Mkset рассказывал здесь.