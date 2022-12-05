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Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Башкирии

Сегодня, 13:19
Фото: Антон Засимов / 1MI
Рассказать о плохо расчищенных дворах и тротуарах жители республики могут несколькими способами

С наступлением зимы многих жителей республики начинает всерьёз беспокоить вопрос об уборке снега. Многие вспоминают ситуацию прошлой зимой, когда коммунальные службы катастрофически не справлялись с объёмами снежных завалов в Уфе и других городах республики.

Глава республики Радий Хабиров ранее заявил, что будет лично разбираться с каждым «сбоем» в проведении снегоуборочных мероприятий. Mkset публикует список сервисов, куда жители республики  могут направить свои свои жалобы на некачественную уборку снега. Заявить об этом можно несколькими путями:

Оставив обращение на сайте Электронной приёмной органов власти республики Башкортостан. В обращении можно указать адрес, где образовались снежные завалы, а также приложить их фото.

Уфимцы могут обратиться в Ситуационный центр ЕДДС г. Уфы по телефону: 8 (347) 277-09-11, выбрав из предлагаемого перечня кнопку «2».

Также аналогичные обращения можно оставить в комментариях на странице главы республики в соцсетях либо в официальных группах муниципалитетов в социальных сетях. Как правило, на сообщения о проблемах подобного плана оперативно реагируют сотрудники районных администраций и ЦУРа Башкирии.

Для жителей Уфы также функционирует специальный сервис — интерактивная карта «Уфа снежная». Здесь можно оставить заявку на проведение уборки, обозначив укрытое снегом место и приложив соответствующие фото.

По вопросам уборки снега уфимцы также могут обратиться в районные УЖХ по телефону:

  • Дёмский район: +7 347 281 71 61;
  • Калининский район: +8 347 238 43 81;
  • Кировский район: +7 347 293 11 00;
  • Ленинский район: +7 347 251 68 60, 8 347 293 56 40;
  • Октябрьский район: +7 347 292 73 00, +7-347-73-00;
  • Орджоникидзевский район: +7 347 286 00 90, +7 347 287 05 20;
  • Советский район: +7 347 200 10 10, +8 347 223 75 45.

Напомним, в текущем году глава республики неоднократно отмечал важность оперативной уборки снега, а также высказался о том, как коммунальные службы справились с последствиями первого в этом году снегопада. Также Радий Хабиров напомнил муниципальным властям о том, что для снегоуборочных мероприятий для них в течение нескольких лет закупалась техника.

Отметим, что годом ранее жители Уфы обрушили на власти шквал критики из-за уборки снега после прошедшего в городе снежного урагана, бушевавшего более 12 часов. Подробнее о последствиях снежного катаклизма Mkset рассказывал здесь.

 

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#Азамат Нухов
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