Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Башкирии

Напомним, в текущем году глава республики неоднократно отмечал важность оперативной уборки снега, а также высказался о том, как коммунальные службы справились с последствиями первого в этом году снегопада. Также Радий Хабиров напомнил муниципальным властям о том, что для снегоуборочных мероприятий для них в течение нескольких лет закупалась техника.