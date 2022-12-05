Кризис-2014: санкции и падение нефтяных цен дали второе дыхание российской экономике

Из неприятностей, постигших экономику в посткрымский период, наша страна сумела извлечь важные уроки. В экстренной ситуации мгновенно проявляются незаметные с первого взгляда недостатки. России удалось не допустить краха экономики, сохранить промышленную базу, одновременно получилось снизить зависимость от импорта и значительно диверсифицировать доходы бюджета.
И Крым, и Рым
В 2014 году после переворота на Украине настал хаос, власть захватили ультраправые националисты и прозападные политики. Русский язык фактически объявили вне закона. Жители Донбасса и Луганщины, Крыма — регионов с подавляющей долей русскоязычного населения, оказались под угрозой массовых чисток и не захотели мириться с этим. После референдума Крым вошел в состав России.
Западные страны, имевшие свои планы по поводу полуострова, поспешили объявить процесс нелегитимным и обрушили вал санкций на Россию.
17 марта 2014 года первые санкции в отношении России ввели Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и Канада. Они касались ряда физических и юридических лиц. С каждым днем число таких стран росло, санкционные списки расширялись. Запад заявлял о желании «разорвать в клочья» нашу экономику.
Ограничения были направлены против ключевых отраслей российской экономики: финансового сектора, металлургии, энергетики, добычи полезных ископаемых, инжиниринга, оборонно-промышленного комплекса. Ряду компаний закрыли возможность кредитоваться в иностранных банках, были заморожены их зарубежные активы. Евросоюз ввел санкции против компаний «Роснефть», «Транснефть», и «Газпром нефть». США запретили корпорациям «Газпром нефть» и «Транснефть» брать кредиты и размещать ценные бумаги на американском рынке на срок более 90 дней. Были свернуты многие проекты, касающиеся международной торговли России, в частности, переговоры по Трансатлантическому партнерству.
В ответ российские власти составили свой список лиц, которым был запрещен въезд в нашу страну, и ввели продовольственное эмбарго против стран, присоединившимся к антироссийским санкциям. С магазинных полок пропали латвийский сыр, польские яблоки, норвежская рыба, испанский хамон и многое другое. Это вызвало подорожание продуктов, но оно не было критичным. Продовольствия по-прежнему было достаточно. Не наблюдалось дефицита ни по одному направлению.
Было немало желающих провезти «санкционку» через границы нелегально — например, фура шла по документам транзитом из Белоруссии в Казахстан, но по факту разгружалась после пересечения российской границы. Уловок изобреталось масса, однако таможенники не дремали, изымали и вместе с Роспотребнадзором уничтожали конфискат.
Укол нефтяной иглой и миллиарды на спорт
Помимо санкций, 2014 год ознаменовался очередным падением цен на нефть. Кризис возник на фоне увеличения объема ее добычи в США, а также нежелания стран-членов ОПЕК сокращать объемы. Переизбыток «черного золота» привел к существенному снижению цен. За несколько месяцев цена барреля нефти упала со 115$ до 56,5$.
Бюджет страны очень сильно зависел от экспорта природных ресурсов и верстался исходя из определенной стоимости барреля. Падение нефтегазовых доходов вынудило вносить коррективы в финансовый план государства и урезать расходы.
Внесла свою лепту в развитие кризиса и сочинская Олимпиада. По данным Счетной палаты, на строительство стадионов, спортивных и вспомогательных объектов и временной инфраструктуры, а также организацию и проведение в 2014 году зимней Олимпиады и Паралимпийских игр было потрачено в общей сложности 324,9 млрд руб., причем половину из них выделил федеральный бюджет.
Импортозамещение
Нет худа без добра, гласит народная мудрость. Кризис 2014 года скорее помог экономике России, чем навредил ей.
Преобладание на прилавках импортной продукции, в частности сельскохозяйственной, больно било по нашим фермерам и даже крупным сельхозпредприятиям. Производителям было крайне тяжело продвинуть свою продукцию в торговые сети. Теперь рынок для отечественного производителя был открыт. Покупатели убедились, что свое, российское — зачастую более качественное, вкусное и экологически чистое. Национальное агропромышленное производство получило мощный стимул к развитию.
С ростом курса доллара стало невыгодно покупать за рубежом машины и агрегаты. Взбодрилась промышленность. Программы импортозамещения появились у многих предприятий. Отечественная техника для сельского хозяйства, запасные части снова стали востребованными.
Помощь бизнесу
В условиях санкций российский бизнес стал искать альтернативу европейским и американским инвесторам. Предприниматели стали выходить на азиатские финансовые рынки.
Центробанком неоднократно повышалась ключевая ставка. Только в 2014 году это происходило 6 раз. Рост составил 11,5% (с 5,5% в начале 2014 года до 17% в конце). При повышении ставки кредиты становятся дорогими и теряют привлекательность. Это уменьшает отток капитала из банковской системы, в том числе за рубеж. Также укрепляется национальная валюта. Зарабатывать на разнице валют уже невыгодно, поэтому банки скупают рубли обратно, и рубль растет в цене.
Проводились валютные интервенции для стабилизации ситуации на валютных рынках. Центробанк старался держать курс рубля на одном месте. Государство стремилось минимизировать риски валютных колебаний рубля, чтобы стабилизировать доходную часть бюджета.
Миллиардные инвестиции получили важнейшие для экономики страны компании, среди них «Роснано», «Роснефть», добывающая компания «Ямал СПГ». Правительство повысило уставный капитал РЖД на 50 млрд рублей.
Около триллиона рублей было выделено «Сбербанку», «ВТБ», «Россельхозбанку», «Банку Москвы», «Росбанку», «Газпромбанку» и некоторым другим системно значимым банкам.
Поддержка населения
Население России в очередной раз столкнулось с падением реальных доходов и ростом инфляции. За один лишь 2014-й в ряды малоимущих попало около 600 тыс. человек, а всего таковых насчитывалось 16,1 млн. Чтобы поддержать население, правительство практически не сократило расходы на «социалку», хотя по многим другим статьям бюджета пришлось ужаться
Настоящий шок испытали люди, взявшие валютные кредиты, в том числе ипотечные. Их стоимость существенно возросла и возникли проблемы с погашением. Правительство для поддержания таких заемщиков предложило программу реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Некоторые банки для своих валютных заемщиков продлили сроки кредитования, отменили штрафные санкции, установили фиксированный курс валют для погашения подобных кредитов.
Окрепшее производство
В результате кризиса 2014 года страна сохранила лучшие достижения и пошли дальше. Россияне увидели на практике, что в экономике работает, а что можно усовершенствовать
— Ускорили развитие отечественные промышленность и сельское хозяйство.
— Продукция российских производителей увеличила свою долю на внутреннем рынке.
— В России были запущены национальная платежная система МИР и Система быстрых платежей. Это сняло угрозу паралича финансовой системы в случае ухода из страны Visa и MasterCard.
— Продолжился процесс импортозамещения в IT-сфере. Государство стало активно поддерживать разработчиков отечественного программного обеспечения.
— Цифровизация экономики стала национальной целью страны.
Кризис 2014 года позволил нащупать новые точки роста надежности экономики. Полученный опыт стал еще одним кирпичиком в фундаменте экономики, который прямо сейчас проверяется на прочность.