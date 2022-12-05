Кризис-2014: санкции и падение нефтяных цен дали второе дыхание российской экономике

Центробанком неоднократно повышалась ключевая ставка. Только в 2014 году это происходило 6 раз. Рост составил 11,5% (с 5,5% в начале 2014 года до 17% в конце). При повышении ставки кредиты становятся дорогими и теряют привлекательность. Это уменьшает отток капитала из банковской системы, в том числе за рубеж. Также укрепляется национальная валюта. Зарабатывать на разнице валют уже невыгодно, поэтому банки скупают рубли обратно, и рубль растет в цене.