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Известно сколько денег задолжали организации работникам в Башкирии

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI

В Башкирии 56 организаций задолжали 5 914 работникам 708 миллионов рублей

О имеющихся долгах предприятий перед своими работниками рассказала министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

По данным на начало ноября нынешнего года задолженность предприятий перед работниками составила около 708 миллионов рублей, однако несмотря на столь внушительные цифры, этот показатель уменьшился по сравнению с показателями за 2021 год, причем весьма существенно, на 32 миллиона рублей. Организаций-должников стало меньше на 9.

708 миллионов рублей в нынешнем году задолжали в 56 организациях, и задолжали они их почти 6 тысячам работников, а именно 5 914 гражданам. Ленара Иванова отметила и тот момент, что 70% организаций, в которых имеется задолженность по зарплате — банкроты.

#Экономика#Ирина Деревянчук
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