Известно сколько денег задолжали организации работникам в Башкирии

По данным на начало ноября нынешнего года задолженность предприятий перед работниками составила около 708 миллионов рублей, однако несмотря на столь внушительные цифры, этот показатель уменьшился по сравнению с показателями за 2021 год, причем весьма существенно, на 32 миллиона рублей. Организаций-должников стало меньше на 9.
708 миллионов рублей в нынешнем году задолжали в 56 организациях, и задолжали они их почти 6 тысячам работников, а именно 5 914 гражданам. Ленара Иванова отметила и тот момент, что 70% организаций, в которых имеется задолженность по зарплате — банкроты.