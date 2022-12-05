Известно сколько денег задолжали организации работникам в Башкирии

По данным на начало ноября нынешнего года задолженность предприятий перед работниками составила около 708 миллионов рублей, однако несмотря на столь внушительные цифры, этот показатель уменьшился по сравнению с показателями за 2021 год, причем весьма существенно, на 32 миллиона рублей. Организаций-должников стало меньше на 9.