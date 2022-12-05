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Минтруд РБ объяснил как семьям мобилизованных получить 20 тысяч рублей к Новому году

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI

Минтруда Башкирии дал список документов для получения новогодней выплаты 20 тысяч руб

Достаточно подать заявление через органы соцзащиты, МФЦ или Госуслуги.

В ходе брифинга посвященного новой «новогодней» выплате, которую на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров прозвучала конкретная «инструкция» о том, как близкие граждан призванных в рамках частичной мобилизации.

Выплаты мобилизованным из Башкирии и членам их семей можно оформить через МФЦ, центры соцзащиты населения или сайт «Госуслуги».

Необходимые документы для этого составляют минимальный пакет — заявление, справка из военкомата, справка из учебного заведения, если дети-студенты учатся в другом регионе.

Напомним и о том, что родственники (жены и дети) должны проживать в Башкирии, а студенты вузов и ссузов проходить обучение именно в Башкирии.

Отметим и то, что на оперативке Радий Хабировпосле того как рассказал о новой выплате поручил «не мучить людей тасканием справок».

 

Радий Хабиров сообщил о новой выплате мобилизованным и их семьям
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#Ирина Деревянчук#Общество#Мобилизация
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