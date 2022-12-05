В ходе брифинга посвященного новой «новогодней» выплате, которую на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров прозвучала конкретная «инструкция» о том, как близкие граждан призванных в рамках частичной мобилизации.
Выплаты мобилизованным из Башкирии и членам их семей можно оформить через МФЦ, центры соцзащиты населения или сайт «Госуслуги».
Необходимые документы для этого составляют минимальный пакет — заявление, справка из военкомата, справка из учебного заведения, если дети-студенты учатся в другом регионе.
Напомним и о том, что родственники (жены и дети) должны проживать в Башкирии, а студенты вузов и ссузов проходить обучение именно в Башкирии.
Отметим и то, что на оперативке Радий Хабировпосле того как рассказал о новой выплате поручил «не мучить людей тасканием справок».