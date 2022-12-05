Радий Хабиров сообщил о новой выплате мобилизованным и их семьям

Сегодня, 5 декабря, глава Башкирии подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции и их семьям в размере 20 тысяч рублей. Отмечается, что выплата приурочена к новому году.
— Эти деньги будут подарок от них (моилизованных — прим. ред.). Указом предусматривается предоставление единовременной денежной выплате в размере 20 тысяч рублей каждому мобилизованному гражданину, а также члену его семьи, — сообщил Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе.
Выплаты положены супруге и несовершеннолетним детям участника, которые проживают в республике Башкортостан, а также детям до 23 лет, обучающимся общеобразовательных, профессиональных или высших образовательных организациях на очной форме обучения в Башкирии.
Крайний срок доведения денег — 26 декабря. Кроме того, Хабиров поручил «не мучить людей тасканием справок».