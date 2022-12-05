mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Радий Хабиров сообщил о новой выплате мобилизованным и их семьям

Сегодня, 07:18
Фото: 1MI

Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате мобилизованным к Новому году

Указ был подписан сегодня, 5 декабря. Мобилизованные и их семьи получат единовременную выплату к Новому году

Сегодня, 5 декабря, глава Башкирии подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции и их семьям в размере 20 тысяч рублей. Отмечается, что выплата приурочена к новому году.

— Эти деньги будут подарок от них (моилизованных — прим. ред.). Указом предусматривается предоставление единовременной денежной выплате в размере 20 тысяч рублей каждому мобилизованному гражданину, а также члену его семьи, — сообщил Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

Выплаты положены супруге и несовершеннолетним детям участника, которые проживают в республике Башкортостан, а также детям до 23 лет, обучающимся  общеобразовательных, профессиональных или высших образовательных организациях на очной форме обучения в Башкирии.

Крайний срок доведения денег — 26 декабря. Кроме того, Хабиров поручил «не мучить людей тасканием справок».

 

Полный список пособий в Башкирии для семей участников СВО
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Мобилизация
Подпишитесь
Как 88-летняя пенсионерка из Уфы потеряла жилье подписав договор с экс-росгвардейцем
Сегодня, 05:38
В Сибае мэр провел жертвоприношение и заказал службу в храме за участников СВО
Сегодня, 06:17
«Дом смерти»: как скандальный недострой в Уфе стал зловещей городской легендой
3 декабря 07:55
Где в Уфе покататься на коньках: полный список городских катков на сезон 2022/23
Сегодня, 05:34
Секреты премиум-банкинга: как заставить деньги работать
30 ноября 12:25