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Более половины опрошенных уфимцев работают удаленно — исследование билайн

Сегодня, 13:14
Фото: билайн
Тренд на «удаленку» не сбавляет обороты: около 56% респондентов в Уфе уже работают в дистанционном формате или хотят перейти на этот режим, если будет возможность. Половина желающих работать удаленно уверены, что станут продуктивнее, работая из дома.

Такими результатами поделился оператор билайн, проанализировав предпочтения своих абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Интересно, что география «удаленщиков» достаточно сильно разнится. Так, по данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве — 22%, а самый низкий — во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В Уфе же эта доля составила 20%.

В то же время 43% опрошенных уфимцев признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что «удаленки» у них нет. Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (56% против 32% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (61% против 28% соответственно).

Среди главных преимуществ «удаленки» респонденты, поддерживающие этот формат, чаще всего отмечают: возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы; экономию времени и денег на проезд; гибкий\индивидуальный график работы. При этом, отсутствие дресс-кода или возможность питаться дома не оказались столь привлекательными: эти параметры выбрали только около 18% участников опроса.

Первенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет — этот фактор важен для 66%. Между тем, согласно полученным результатам, для 2/3 абонентов билайна в Уфе, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объемных файлов.

Что касается традиционного «офисного режима», то его в Уфе выбирают 44% опрошенных. Наиболее частой причиной неприятия «удаленки» респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (43%).

Стоит отметить, что сам билайн практикует режим дистанционной работы больше 6 лет. Проект удаленной работы ВееFREE** был запущен для сотрудников компании еще в 2016 году.

*Исследование было проведено в 10 российских городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

**Бифри

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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