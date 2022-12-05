Более половины опрошенных уфимцев работают удаленно — исследование билайн

В то же время 43% опрошенных уфимцев признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что «удаленки» у них нет. Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (56% против 32% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (61% против 28% соответственно).