Более половины опрошенных уфимцев работают удаленно — исследование билайн

Такими результатами поделился оператор билайн, проанализировав предпочтения своих абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.
Интересно, что география «удаленщиков» достаточно сильно разнится. Так, по данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве — 22%, а самый низкий — во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В Уфе же эта доля составила 20%.
В то же время 43% опрошенных уфимцев признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что «удаленки» у них нет. Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (56% против 32% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (61% против 28% соответственно).
Среди главных преимуществ «удаленки» респонденты, поддерживающие этот формат, чаще всего отмечают: возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы; экономию времени и денег на проезд; гибкий\индивидуальный график работы. При этом, отсутствие дресс-кода или возможность питаться дома не оказались столь привлекательными: эти параметры выбрали только около 18% участников опроса.
Первенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет — этот фактор важен для 66%. Между тем, согласно полученным результатам, для 2/3 абонентов билайна в Уфе, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы.
Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объемных файлов.
Что касается традиционного «офисного режима», то его в Уфе выбирают 44% опрошенных. Наиболее частой причиной неприятия «удаленки» респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (43%).
Стоит отметить, что сам билайн практикует режим дистанционной работы больше 6 лет. Проект удаленной работы ВееFREE** был запущен для сотрудников компании еще в 2016 году.
*Исследование было проведено в 10 российских городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+
**Бифри
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