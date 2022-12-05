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Для участников СВО из Башкирии в ЛНР развернули госпиталь

Сегодня, 05:54
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Помощь медиков здесь уже получили свыше 350 военнослужащих

В городе Красный луч (ЛНР) Башкирия развернула госпиталь на 125 мест для уроженцев республики, участвующих в спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя  аппарата правительства региона Азамата Абдрахманова.

Как отметил Абдрахманов, медицинскую помощь в госпитале получают военнослужащие не только из Башкирии, но и из других регионов. 

— Республика Башкортостан развернула здесь [в Красном Ключе] госпиталь на для долечивания наших бойцов. Отрадно, что на 125 койках, где мы оказываем соответствующую помощь, лечатся бойцы не только из республики, но и других субъектов России», — сказал Абдрахманов в ходе круглого стола «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени» по видеосвязи из Красного Луча.

Сообщается, что в настоящий момент в Красном ключе работает порядка 30 медиков из Башкирии. Военнослужащим оказывают первичную хирургическую обработку, зашивают раны, делают перевязки, антибактериальную терапию, обезболивание, а также занимаются лечением сопутствующих заболеваний. Так, начиная с пятого октября в госпиталь поступило порядка 500 военнослужащих, 378 из которых были впоследствии выписаны. 

 

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#Азамат Нухов
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