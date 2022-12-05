Для участников СВО из Башкирии в ЛНР развернули госпиталь

— Республика Башкортостан развернула здесь [в Красном Ключе] госпиталь на для долечивания наших бойцов. Отрадно, что на 125 койках, где мы оказываем соответствующую помощь, лечатся бойцы не только из республики, но и других субъектов России», — сказал Абдрахманов в ходе круглого стола «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени» по видеосвязи из Красного Луча.