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Жители поселка под Уфой массово пожаловались на постоянное отключение электричества

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
Речь идет о поселке Нагаево в Октябрьском районе Уфы.

Жители поселка Нагаево в социальных сетях главы Башкирии массово жалуются на постоянные отключения электричества. Отмечается, что отключение произошло накануне, 3 декабря, около 18:30 из-за аварии на трассе. Жители подчеркивают, что происходит подобное не в первый раз, между тем все коммуникации, в том числе и отопление, работает от электричества.

— Бирские сети не подготовились к отопительному сезону, возможно не провели должного осмотра. Отвечают у них не хватает финансирования что бы усилить линии. Наступают холода. Все коммуникации работают от электричества. Прошло уже более трёх часов, дом остывает, становится холодно мороз ниже 25, — пишет Вадим М.

Присоединяется к жалобе и Полина Ж, по ее словам, в поселке практически ежедневно по 2-3 часа нет электричества.  Женщина просит увеличить финансирование и решить данную проблему на уровне администрации города.

— Очень много только построенных домов и всё эти дома первые 1,5-2 года живут за счет электричества. Раз дают разрешение на такую массовую застройку, то почему не обеспечивают стабильной электроэнергией? При этом оплата не меняется. Делайте тогда перерасчет на время отключения, — негодует Полина Ж.

Между тем, представители Октябрьского района Уфы заявляют, что жители микрорайона Нагаево-Северное остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции «Южная» Башкирской сетевой компании. По данным на утром 4 декабря продолжаются аварийно-восстановительные работы.

— Несмотря на то, что подача электроэнергии от подстанции «Южная» уже восстановлена, подключение абонентов к электроэнергии — процесс постепенный, — заявляют в администрации Октябрьского района Уфы. 

А тем жителям, которым электроэнергию пока не подключили, сообщают о работе пункта временного размещения для обогрева в здании школы № 147.

#Элина Сайфранова
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