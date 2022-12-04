Жители поселка под Уфой массово пожаловались на постоянное отключение электричества

Жители поселка Нагаево в социальных сетях главы Башкирии массово жалуются на постоянные отключения электричества. Отмечается, что отключение произошло накануне, 3 декабря, около 18:30 из-за аварии на трассе. Жители подчеркивают, что происходит подобное не в первый раз, между тем все коммуникации, в том числе и отопление, работает от электричества.