В Уфе модернизируют светофоры на 50 перекрестках

На проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова и Российской монтируются новые дорожные контроллеры и детекторы транспорта. Где это необходимо, идет замена самих светофоров. Всего до конца года специалисты «Уфагорсвет» обновят оборудование на 50 перекрестках.
На время монтажа и настройки работа светофоров приостанавливается.
— Просим жителей с пониманием отнестись к неудобствам. После завершения пусконаладочных работ и подключения светофоров к адаптивной системе управления дорожная обстановка улучшится, заторы уменьшатся, повысится безопасность дорожного движения, — пояснил заместитель главного инженера «Уфагорсвета» Фаррух Садиков.
Ключевым элементом системы станет центр управления дорожным движением. Он расположится на проспекте Октября, 147. Проектированием и обустройством занимается НПО «Интеллектуальные технические системы», заказчиком выступает ГКУ «Транспортная дирекция».
На время отключения светофоров водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.