В Уфе модернизируют светофоры на 50 перекрестках

На проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова и Российской монтируются новые дорожные контроллеры и детекторы транспорта. Где это необходимо, идет замена самих светофоров. Всего до конца года специалисты «Уфагорсвет» обновят оборудование на 50 перекрестках.