В Башкирии запустили приложение для вызова экстренных служб

В Башкирии запустили приложение «Система 112», в котором жители республики смогут быстро вызвать помощь в случае пожара, запаха газа, дорожной аварии, также если пользователь стал свидетелем преступления или ему необходима медицинская помощь.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС Башкирии, приложение позволит точно указать координаты местоположения, где на данный момент находится пользователь или произошел инцидент, к сообщению можно приложить фотографию или видео.
В личном профиле можно будет указать информацию об экстренные контактах, медицинские данные, а также отслеживать статус обращения.