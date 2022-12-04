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В Башкирии запустили приложение для вызова экстренных служб

Сегодня, 04:37
Фото: 1MI
Мобильное приложение позволит оперативно вызвать помощь в экстренных случаях

В Башкирии запустили приложение «Система 112», в котором жители республики смогут быстро вызвать помощь в случае пожара, запаха газа, дорожной аварии, также если пользователь стал свидетелем преступления или ему необходима медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС Башкирии, приложение позволит точно указать координаты местоположения, где на данный момент находится пользователь или произошел инцидент, к сообщению можно приложить фотографию или видео.

В личном профиле можно будет указать информацию об экстренные контактах, медицинские данные, а также отслеживать статус обращения.

#Элина Сайфранова
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