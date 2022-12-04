В Башкирии пружинный завод увеличил производительность

— Любопытно было посмотреть, как на другом предприятии действует система бережливого производства, каким образом коллеги сокращают время на транспортировке деталей, как выявляются лишние места, тянущие за собой время производства готовых изделий. Надеемся, что и нам по их опыту удастся увеличить объем и время изготовления на нашем производстве, — отметил инженер-технолог БЗТО Ирик Хасанов.