В Башкирии пружинный завод увеличил производительность

Теперь пружинщики поделились секретами внедрения таких инструментов, как стандартизированная работа, 5S и ТРМ (всеобщее обслуживание оборудования) с гостями из Белорецкого завода теплового оборудования.
— Заводчане продемонстрировали пилот и поделились опытом проектной работы на предприятии, внедренными методиками построения производственной системы на принципах бережливого производства. А гости убедились в профите участия в нацпроекте и прямом влиянии на операционные показатели — прибыли, выручке, выработке, себестоимости, — прокомментировал первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.
Посещение пружинного завода состоялось в рамках подготовки к реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда». Делегацию сопровождали представители Регионального центра компетенций РБ (РЦК), оказывающего адресную поддержку республиканским предприятиям в повышении производительности труда.
— Любопытно было посмотреть, как на другом предприятии действует система бережливого производства, каким образом коллеги сокращают время на транспортировке деталей, как выявляются лишние места, тянущие за собой время производства готовых изделий. Надеемся, что и нам по их опыту удастся увеличить объем и время изготовления на нашем производстве, — отметил инженер-технолог БЗТО Ирик Хасанов.
Эксперты РЦК подчеркивают, что средний показатель увеличения выработки на потоках-образцах в Башкирии составляет порядка 23%, время протекания процесса у участников снижается почти на треть. Сейчас в нацпроект «Производительность труда» вошли 143 региональных предприятий — из обрабатывающих производств, строительства, торговли, сельского хозяйства и транспорта.