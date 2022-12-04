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В Башкирии мужчина едва не погиб в горящем колодце теплотрассы

Сегодня, 07:56
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

В Башкирии спасли 42-летнего мужчину из горящего колодца

Инцидент произошел накануне вечером в Салавате, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Вечером 3 декабря в колодце теплотрассы едва не погиб 42-летний мужчина. Как уточняет пресс-служба МЧС Башкирии, инцидент произошел в Салавате на улице Губкина. 

Известно, что по прибытию пожарных в колодце горел матрац на площади 2 кв. метра, там же был обнаружен мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему диагностировали отравление продуктами горения и термический ожог пламенем обеих кистей, на данный момент его состояние удовлетворительное. 

Причины пожара пока устанавливаются. 

Напомним, что на прошлой неделе в Стерлитамаке также был потушен пожар в колодце теплотрассы. Тогда четверо мужчин получили серьезные ожоги и в состоянии различной степени тяжести были доставлены в больницу. 

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#Элина Сайфранова
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