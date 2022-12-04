В Башкирии мужчина едва не погиб в горящем колодце теплотрассы

Вечером 3 декабря в колодце теплотрассы едва не погиб 42-летний мужчина. Как уточняет пресс-служба МЧС Башкирии, инцидент произошел в Салавате на улице Губкина.
Известно, что по прибытию пожарных в колодце горел матрац на площади 2 кв. метра, там же был обнаружен мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему диагностировали отравление продуктами горения и термический ожог пламенем обеих кистей, на данный момент его состояние удовлетворительное.
Причины пожара пока устанавливаются.
Напомним, что на прошлой неделе в Стерлитамаке также был потушен пожар в колодце теплотрассы. Тогда четверо мужчин получили серьезные ожоги и в состоянии различной степени тяжести были доставлены в больницу.