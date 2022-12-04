В Башкирии мужчина едва не погиб в горящем колодце теплотрассы

Известно, что по прибытию пожарных в колодце горел матрац на площади 2 кв. метра, там же был обнаружен мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему диагностировали отравление продуктами горения и термический ожог пламенем обеих кистей, на данный момент его состояние удовлетворительное.