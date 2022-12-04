Мэр Уфы подтвердил, что строительство школы в Затоне идет с отставанием

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил микрорайон Затон с рабочим визитом и признал, что строительство школы на 1225 мест идет с небольшим отставанием от графика. Тем не менее срок ввода объекта — конец 2023 года.
Как отметил сити-менеджер в своих социальных сетях, на данный момент завершены кладочные работы первого этажа блока Д и обустраивается инженерные сети.
Кроме того, на улице Гази Загитова, по словам мэра Мавлиева, построены два новых дома, в котором для расселения из аварийного жилфонда городу было переданы 165 квартир.