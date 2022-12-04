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Мэр Уфы подтвердил, что строительство школы в Затоне идет с отставанием

Сегодня, 06:26
Фото: Телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы рассказал о затягивании строительства школы в Затоне на 1225 мест

Речь идет о школе «Затон-Восточный» на 1225 мест.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил микрорайон Затон с рабочим визитом и признал, что строительство школы на 1225 мест идет с небольшим отставанием от графика. Тем не менее срок ввода объекта — конец 2023 года.

Как отметил сити-менеджер в своих социальных сетях, на данный момент завершены кладочные работы первого этажа блока Д и обустраивается инженерные сети.

Кроме того, на улице Гази Загитова, по словам мэра Мавлиева, построены два новых дома, в котором для расселения из аварийного жилфонда городу было переданы 165 квартир.

#Элина Сайфранова
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