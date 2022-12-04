График закрытия роддомов в Башкирии: полный список адресов

Стал известен график закрытия роддомов Башкирии в 2023 году на плановую дезинфекцию. Так, соответствующий приказ накануне был подписан министром здравоохранения Башкирии Айратом Рахматуллиным.
Белорецкая ЦРКБ — с 5 по 19 мая. Плановая дезинфекция будет проводиться поблочно.
ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай — с 17 по 31 октября.
Роддома-дублеры: Баймакская ЦГБ для беременных низкой группы риска (экстренная госпитализация), Белорецкая ЦРКБ для беременных низкой и средней группы риска, включая преждевременные роды, РКБ имени Куватова для беременных группы высокого риска.
ГБУЗ РБ Баймакская ЦГБ — с 1 по 15 июля.
Роддом-дублер: ЦГБ Сибай.
ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ — с 20 августа до 3 сентября.
Роддом-дублер: ЦГБ Сибай.
ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау — с 12 по 26 июня.
Роддома-дублеры: Мелеузовская ЦРБ для беременных низкой группы риска, ГКБ № 1 Стерлитамака для беременных низкой и средней группы риска, РКБ имени Куватова для беременных высокой группы риска.
ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ — с 18 сентября по 2 октября.
Роддом-дублер: Городская больница Кумертау.
ГБУЗ РБ ГБ г. Салават — с 1 по 14 мая.
Роддом-дублер: Городская больница № 1 Стерлитамака.
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ — с 11 по 25 сентября.
Роддом-дублер: Городская больница № 1 Стерлитамака.
ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамак — с 3 по 18 октября.
Роддома-дублеры: Республиканский клинический перинатальный центр, Республиканский клинический перинатальный центр и РКБ имени Куватова для беременных группы среднего и высокого риска.
ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский — с 22 августа по 11 сентября.
Плановая дезинфекция будет проводиться поблочно.
ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ — с 31 июля по 20 августа.
Роддом-дублер: Городская больница № 1 Октябрьского.
ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ — с 26 июня по 9 июля.
Роддом-дублер: Городская больница № 1 Октябрьского.
ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск — с 14 июня по 3 июля.
Роддом-дублер: 1. ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова (для беременных группы низкого и среднего риска). ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ и ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова (для беременных группы высокого риска в соответствии с маршрутизацией).
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ — с 15 по 27 сентября.
Роддома-дублеры: ГБУЗ РБ Родильный дом № 3 г. Уфы (для беременных группы низкого, среднего и высокого риска), ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ и ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова (для беременных отдельных групп высокого риска в соответствии с маршрутизацией, определенной приказом МЗ РБ).
ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ — с 6 по 19 ноября.
Плановая дезинфекция будет проводиться поблочно.
ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ — с 3 по 17 апреля.
Роддом-дублер: Республиканский клинический перинатальный центр.
Республиканский клинический перинатальный центр, корпус «Б» (Батырская, 41) — с 11 мая по 8 июня.
Роддома-дублеры: родильный дом № 3 Уфы (для беременных
группы низкого и среднего риска, прикрепленных к женским консультациям города Уфы, обслуживаемых ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ), ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова (для беременных группы
высокого риска, прикрепленных к женским консультациям города Уфы, обслуживаемых ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ).
Республиканский клинический перинатальный центр, корпус «А» (Авроры, 16) — с 16 июня по 3 июля.
Роддома-дублеры: родильный дом № 3 Уфы — для беременных группы низкого и среднего
риска, прикрепленных к женским консультациям города Уфы, обслуживаемых ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ (кроме женских консультаций ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ). ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова —для беременных группы высокого риска, прикрепленных к женским консультациям города Уфы, обслуживаемых ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ (кроме женских консультаций ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ).
ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова — с 25 июля по 22 августа.
Роддом-дублер: Республиканский клинический перинатальный центр.
Клиника БГМУ — с 21 августа по 17 сентября.
Роддома-дублеры: Республиканский клинический перинатальный центр и РКБ имени Куватова.
ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа — с 12 сентября по 10 октября.
Роддом-дублер: Родильный дом № 3 Уфы.
ГБУЗ РБ Родильный дом № 3 г. Уфа — с 3 по 24 июля.
Роддома-дублеры: ГКБ № 8 Уфы, Республиканский клинический перинатальный центр, РКБ имени Куватова.
ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы — ежеквартальная поблочная дезинфекция