График закрытия роддомов в Башкирии: полный список адресов

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск — с 14 июня по 3 июля.

Роддом-дублер: 1. ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова (для беременных группы низкого и среднего риска). ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ и ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова (для беременных группы высокого риска в соответствии с маршрутизацией).