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Башкирия потратит 2 миллиарда рублей на льготы семьям участников СВО

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Стало известно, что Башкирия потратит на льготы семьям участников специальной военной операции 2 миллиарда рублей.

Как сообщает премьер-министр республики на круглом столе «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени», в бюджете на 2022 года на данные цели выделено 500 миллионов рублей, а на следующий 2023 год затраты предусмотрено порядка 1,5 миллиарда рублей.

В частности, Андрей Назаров заявил, что военнослужащие и их семьи получат полный пакет социальных услуг и выплат.

— Наряду с федеральными гарантиями мы реализуем республиканский план мероприятий, он включает 32 меры, на эти цели из бюджета уже в этом году мы выделили 500 миллионов, на следующий год предусмотрено порядка 1,5 миллиарда, — Андрей Назаров. 
#Элина Сайфранова
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