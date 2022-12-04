Башкирия потратит 2 миллиарда рублей на льготы семьям участников СВО

Стало известно, что Башкирия потратит на льготы семьям участников специальной военной операции 2 миллиарда рублей.
Как сообщает премьер-министр республики на круглом столе «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени», в бюджете на 2022 года на данные цели выделено 500 миллионов рублей, а на следующий 2023 год затраты предусмотрено порядка 1,5 миллиарда рублей.
В частности, Андрей Назаров заявил, что военнослужащие и их семьи получат полный пакет социальных услуг и выплат.
— Наряду с федеральными гарантиями мы реализуем республиканский план мероприятий, он включает 32 меры, на эти цели из бюджета уже в этом году мы выделили 500 миллионов, на следующий год предусмотрено порядка 1,5 миллиарда, — Андрей Назаров.