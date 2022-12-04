Башкирия потратит 2 миллиарда рублей на льготы семьям участников СВО

Как сообщает премьер-министр республики на круглом столе «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени», в бюджете на 2022 года на данные цели выделено 500 миллионов рублей, а на следующий 2023 год затраты предусмотрено порядка 1,5 миллиарда рублей.