Житель Уфы в течение нескольких лет жестоко издевался и преследовал бывшую девушку

Житель Уфы в течение трех лет делал невыносимой жизнь своей бывшей девушки, а также её соседей по дому. После расставания бывший молодой человек уфимки Айгуль Гимрановой травит девушку в соцсетях и преследует в реальной жизни. От аморальных действий мужчины страдает не только девушка, но и жильцы дома, где она проживает. Об этом сама Айгуль рассказала в сюжете телеканала "Вся Уфа".