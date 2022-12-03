Житель Уфы в течение нескольких лет жестоко издевался и преследовал бывшую девушку

Житель Уфы в течение трех лет делал невыносимой жизнь своей бывшей девушки, а также её соседей по дому. После расставания бывший молодой человек уфимки Айгуль Гимрановой травит девушку в соцсетях и преследует в реальной жизни. От аморальных действий мужчины страдает не только девушка, но и жильцы дома, где она проживает. Об этом сама Айгуль рассказала в сюжете телеканала "Вся Уфа".
По словам девушки, с молодым человеком они были вместе несколько лет, однако позднее тот стал обвинять её в том, что она не дала им стать семьей и делала аборты. Когда же девушка заявила о своем намерении расстаться, он запер её в квартире и попытался удержать кулаками.
Молодой человек неоднократно публиковал в соцсетях интимные фото девушки, оставлял оскорбительные комментарии на её странице в соцсетях и присылал угрозы. Но кибербуллингом мужчина не ограничивается и продолжает преследовать её и в реальной жизни, попутно занимаясь порчей общедомового имущества.
Как рассказывают соседи, мужчина опорожнялся в подъезде, рвал проводку и поджигал подъезд, а одну из дверей при входной группе жильцы дома из-за вандлала-сталкера меняли уже более десяти раз. По вине мужчины жильцы дома уже несколько раз оставались без электричества, а суммарный ущерб от его действий превышает 200 тысяч рублей.
Сообщается, что в настоящий момент мужчина был задержан. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Однако девушка беспокоится о том, что в дальнейшем может повторить судьбу Дины Махияновой, которая также была жертвой сталкинга со стороны бывшего мужа на протяжении нескольких лет.
Напомним, зверское убийство 31-летней Дины Махияновой произошло 14 августа в Белорецком районе республики. Как сообщал глава района, бывший муж поджидал женщину у дома ее родителей, а после нанес ей 14 ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась на месте. При этом, по словам представителя МВД по РБ Динара Мухаметдинова, Дина Махиянова неоднократно обращалась в полицию из-за преследования со стороны бывшего мужа.