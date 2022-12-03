В эти выходные в Башкирии ожидается похолодание до -32 градусов

В воскресенье, 4 декабря, температура воздуха ночью составит -25,-30°, по югу до -20°, днем -12,-17°. В дневное время по северу региона прогнозируется небольшой снег, в целом же существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный.