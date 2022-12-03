В эти выходные в Башкирии ожидается похолодание до -32 градусов

Температура воздуха на территории республики в эти выходные опустится до -32 градусов Цельсия. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, по данным синоптиков, в субботу, 3 декабря, ночью температура воздуха составит -20, -25 градусов, местами прогнозируется до -32 градусов. Днем столбики термометров опустятся до отметки -15,-20 градусов, местами ожидается до -25. Существенных осадков в ближайшие сутки не предвидится. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.
В воскресенье, 4 декабря, температура воздуха ночью составит -25,-30°, по югу до -20°, днем -12,-17°. В дневное время по северу региона прогнозируется небольшой снег, в целом же существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Как ранее сообщал Mkset, ощутимое потепление придет в Башкирию в следующую пятницу, 9 декабря. Температура воздуха днем составит -8 градусов.
Также ранее синоптики Росгидрометцентра дали предварительный прогноз о том, какой будет зима на территории республики. Сообщается, что среднемесячная температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2 градуса.