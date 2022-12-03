Необычную выставку устроили для школьников в Башкирии

В историко-краеведческий музее Благовещенска проходит выставка под названием «НАТО — Хроника жестокости». Ранее выставку посетили ученики старших классов школы села Бедеева Поляна. Об этом сообщается в социальных сетях учебного заведения.
Сообщается, что школьники посетили выставку сегодня, в День неизвестного солдата. Сама же выставка представляет собой ряд мольбертов с фотографиями и справочной информацией о тех или иных событиях.
По мнению автора публикации в соцсетях «МОБУ СОШ с. Бедеева поляна», подобные мероприятия «помогают им разобраться в современной политической обстановке и воспитывают патриотизм». Также автор отмечает наглядность, с которой экспозиция демонстрирует отрицательную роль НАТО в спецоперации на территории Украины.