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В аэропорту Уфы совершил посадку самолет заблокированными предкрылками

Сегодня, 13:04
Фото: Антон Засимов / 1MI
Самолет отстранили от полётов

Днём ранее, 2 декабря, в международном аэропорту «Уфа» самолет, выполнявший рейс Стамбуд-Уфа, приземлился  с заблокированными предкрылками. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Сообщается, что в настоящий момент Самолет RRJ-95/М, рег/RA-89143 авиакомпании «Red Wings» отстранили от полетов. Посадка воздушного суда прошла в штатном режиме.

Напомним, ранее у самолета, прибывшего в Уфу из аэропорта «Домодедово» сработал тревожный сигнал. Сообщается, что сигнализация на воздушном судне сработала из-за невыпущенного реверса.

Также ранее на одном из крыльев самолета рейса «Москва-Уфа» при странных обстоятельствах обнаружили тело мертвой птицы. Примечательно, что в специалисты отдела орнитологического наблюдения позднее отчитались о том, что никаких пернатых вблизи самолета замечено не было.

 

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#Азамат Нухов#Общество
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