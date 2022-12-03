В аэропорту Уфы совершил посадку самолет заблокированными предкрылками

Днём ранее, 2 декабря, в международном аэропорту «Уфа» самолет, выполнявший рейс Стамбуд-Уфа, приземлился с заблокированными предкрылками. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Сообщается, что в настоящий момент Самолет RRJ-95/М, рег/RA-89143 авиакомпании «Red Wings» отстранили от полетов. Посадка воздушного суда прошла в штатном режиме.
Напомним, ранее у самолета, прибывшего в Уфу из аэропорта «Домодедово» сработал тревожный сигнал. Сообщается, что сигнализация на воздушном судне сработала из-за невыпущенного реверса.
Также ранее на одном из крыльев самолета рейса «Москва-Уфа» при странных обстоятельствах обнаружили тело мертвой птицы. Примечательно, что в специалисты отдела орнитологического наблюдения позднее отчитались о том, что никаких пернатых вблизи самолета замечено не было.