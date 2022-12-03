«Приятно такие команды обыгрывать». «СЮ» перестрелял «Трактор», Аймурзин снова в огне

— Я бы не стал про это. Мы проиграли — у нас все плохо? Мы забили шесть — у нас все хорошо? Два гола забили уже в концовке, когда «Трактор» уже раскрылся, побежал. На самом деле, хорошо, что забили, когда надо было забивать. Вот это самое главное. Но хорошо, что забили — и ребятам уверенность, и команде. А так — давайте посмотрим в динамике. У нас три игры осталось [до перерыва], вот их выиграем — тогда будем какие-то выводы делать.