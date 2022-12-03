mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Приятно такие команды обыгрывать». «СЮ» перестрелял «Трактор», Аймурзин снова в огне

Сегодня, 05:57
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» выиграл у «Трактора» 6:4, победив челябинцев в третий раз в сезоне

Долгожданная шайба Данила Башкирова, одинаковые голы «Трактора» и комментарий Александр Кадейкина — в первом зимнем обзоре Mkset.

Более интересная афиша, чем кажется

Современный «Трактор» — едва заметная в солнечный день тень себя прошлого. Совсем недавно команда Анвара Гатиятулина впечатляла высокой культурой паса, входом в зону через подставления, хладнокровной обороной и тактической гибкостью.

Когда Челябинск выбил «юлаевцев» из прошлого плей-офф 4-2, многие болельщики и спикеры, конечно, сразу указали на кадровые потери Уфы. Команда первой из всех участников плей-офф осталась без легионеров. Мол, кто знает, как было бы с ними.

Но многое тогда решала и тактическая мысль. «Салават» вел в серии 2-1 не в последнюю очередь благодаря солидному прессингу, но уже в третьей игре соперник научился выходить из-под него за счет коротких разрезающих передач из своей зоны.

«Трактор» и «СЮ» два года подряд сражались в плей-офф (4-1 и 2-4) и неплохо друг друга изучили. Это обстоятельство вполне могло сказаться во вчерашнем матче, в котором каждой из сторон надо было выбираться из кризиса.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Челябинцы все еще могут напрячь в борьбе по периметру, тройка Владимира Ткачева создает проблемы прессингом (именно так Никита Тертышный, пятый снайпер прошлого сезона, наконец отличился в этом) и создает пробросы, но той работающей системы нет.

Плюс когда один из ведущих центров удаляется в чужой зоне дважды за матч (и традиционно против "СЮ" удаляется Яруллин), вратарь пропускает прямые броски, а полевые не успевают перестроиться — это беда.

«Салават» принципиально не менял тактику. Середина «регулярки» — время развилки. Либо ты гнешь былую линию, либо признаешь, что надо менять идеологию игры. Уфимцы следуют первому пути.

Хозяевам пошла на пользу четырехдневная пауза. Хорошее движение и пас, хорошее видение партнера. Не зря отличились все звенья. Качество входа на сей раз не блеск, но на сей раз это скорее комплимент гостям.

Ключевое в статистике ниже — сильный перевес по числу смен, содержащих броски по воротам и 50% бросков в створ из общей доли бросков. Последнее весомо, потому что всю «регулярку» этот процент оказывается меньше половины.

  СЮ Трактор
Corsi for (CF) 62 57
CF, % 52,10% 47,90%
Голы 5 на 5 6 3
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 23 19
PDO, % 110.30% 89.70%
Броски мимо створа 31 27
БВ вообще 31 21
Доля БВ в общем числе бросков 50.00% 43.75%
БВ за минуту в атаке 2.21 1.62
Блокшоты за минуту в защите 1.23 1.29
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 5 2
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 4 8
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 3 1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 1
БВ первой тройки 4 1
БВ защитников 13 10
Пробросы 5 на 5 0 3
ВВбр после пробросов 0 3
Вход 5 на 5 20 18
Брак при входе 5 на 5 24 19
Эффективные попытки входа, % 45.45% 48.65%
Вброс 5 на 5 6 6
Брак при вбросе 5 на 5 8 18
Эффективные попытки вброса, % 42.86% 25.00%
Использование входа 5 на 5, % 75,86% 60,66%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 26 34
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 66 84
Эффективные смены в атаке, % 39,39% 40,48%
Вход 5 на 5 с БВ 14 8
Вход 5 на 5 с БВ, % 31,82% 21,62%
Вброс 5 на 5 с БВ 2 0
Вброс 5 на 5 с БВ, % 14,29% 0,00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 20 9
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 21,74% 7,63%

Почему-то на выезде «юлаевцы» успешнее, чем на своем льду, поэтому этот успех, добытый в голевой перестрелке в духе 2010-х — хороший подарок болельщикам.

Согласно текстовому онлайну, игру посетили всего 6274 человека. Довольно скромный сбор. Хотя игра пришлась на вечер пятницы, приехал соперник, которому проиграли в плей-офф, игр не было четыре дня.

Посещаемость нестабильная и довольно низкая по всей лиге. Возможно, основная причина это просевшее материальное положение болельщиков, но все-таки хотелось бы, чтобы лига заказала серьезное научное исследование причин похода на хоккей.

В конечном счете это может помочь выделить конкретные направления работы со зрителем и определить, от чего зависит заполняемость стадионов.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Четыре гола — слишком много. Ежову успешно закрывали обзор

За исключением показанной выше шайбы Тертышного, «Трактор» забрасывал как под копирку, закрывая видимость вратарю Илье Ежову. Не просто так Сергей Калинин слывет одним из лучших в КХЛ по игре на «пятаке».

Первая и четвертая шайба «черно-белых» иллюстрирует метод очень точно, третий гол на самом деле тоже про это — но там Тертышный проехал перед голкипером, а не стоял перед ним.

Это три ложки дегтя в бочку башкирского меда и задача для тренеров. Окей, команда победила и забросила целых шесть шайб, но раз за разом пропускала в похожем духе. Для будущих соперников это намек на слабую сторону «юлаевцев».

У «Салавата» все еще страдает большинство. За 9 игр — 3 гола в 33 попытках

17,2% реализации и 15 место в чемпионате — сегодня команда Виктора Козлова играет в большинстве неподобающе высоким ожиданиям и требованиям многотысячной фан-базы.

За четыре попытки большинства в пятницу нанесено 8 бросков в створ, 6 мимо створа, 3 раза уральцы блокировали броски. Были как попытки пробить Илью Проскурякова с дальней дистанции, так и желание выйти на «пятак».

В первой спецбригаде все еще выходит первая пятерка, вторая же остается молодежной: Мухамадуллин, Хмелевский, Башкиров, Алалыкин, Аймурзин. Три клубных воспитанника, 23-летний американец и выпускник «Толпара» Башкиров.

Константин Кольцов, пожалуй, сейчас самый непопулярный член тренерского штаба. Со стороны клуба было бы неплохо записать с ним небольшое предматчевое интервью — полезно дать ему самому высказаться о том, какая работа ведется. Не надо его прятать.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Комментируя игру 5 на 4, главный тренер Виктор Козлов напомнил о травмах Райана Мерфи и Ивана Дроздова, отметив, что во второй спецбригаде неплохо справляется Данил Аймурзин.

В его сообщении значимо то, что наставник не стал вспоминать былых легионеров. Теему Хартикайнен — самый уважаемый финн в истории башкирского хоккея и точно в числе величайших финских игроков в истории КХЛ, но мы живем сегодня, а не прошлым.

Некоторое утешение — гол Данила Аймурзин «почти в большинстве». Технически это плод позиционного розыгрыша, начавшегося именно из положения 5 на 4.

Номер 53 поразительно стабилен. Данилу всего 20 лет, но он набрал шестое очко в восьми играх, 3+3. Не меньше удивляет, почему о нем не трубят новостные заголовки спортивных СМИ. Как будто таких игроков по десять в каждой команде.

Надо отметить действия всего звена и прежде всего — Александра Хмелевского. Легионер не забрасывает уже 12 матчей. В это время ему надо доказывать свою пользу клубу другим. Такие качественные передачи — лучший способ.

Долгожданный гол Башкирова, Антипин расчехлился спустя два года, Кадейкин везде успевает

Этот пункт — про прочие пять голов, ведь не каждый день «СЮ» забрасывает шесть шайб за игру. Более того, вчера состоялся вовсе первый такой матч в сезоне.

До успешного отбора, завершившегося метким кистевым Павла Коледова, никому не удавалось завладеть инициативой. В шайбе поучаствовали четверо: Шмелев и Кулемин навязали сопернику борьбу, Кадейкин вырос перед голкипером.

Гол — пятый в сезоне для защитника. Номер 2 повторил свой личный снайперский рекорд за «регулярки» (ранее 5 забивал в сезонах 16/17 за «Локомотив» и 20/21 за уфимцев). У Павла остается чуть менее половины «гладкого» сезона на улучшение рекорда.

Разговор о втором голе надо начинать с событий предыдущей смены. Глеб Кузьмин ворвался по флангу в чужую зону, товарищи вступили в борьбу и в итоге за 47,2 до конца первого периода хозяева заработали проброс.

Следующая смена тоже позволила добыть вбрасывание в зоне атаки и уже с него начинается отсчет приложенного видео. Кадейкин выиграл вбрасывание, сохранил шайбу и сумел на клочке льда передать ее Шмелеву, который с неудобной переиграл кипера.

14 шайб Шмелева — второй лучший личный результат за регулярный чемпионат КХЛ (ранее достиг этой отметки в кампании 19/20). Личный рекорд — 21 гол в сезоне 20/21.

«Салават» в третий подряд раз открыл счет (6 игр это не удавалось — как раз серия поражений), во второй — выиграл первый период (ранее такое удавалось в 6 играх победной серии в октябре).

Автором переломного гола стал Виктор Антипин. Защитник отличился впервые за башкирский клуб, впервые за 118 (!) игр регулярных сезонов. 8 сентября 2020-го была его предыдущая шайба.

Пожалуй, это самое неприятное зрелище для челябинских глаз из вчерашнего вечера, потому что в эпизоде полевые игроки «Трактора» засуетились, словно на предсезонке.

Кадейкин вошел по правому флангу, ударил по тормозам и так стряхнул с себя Адама Альмквиста. Размен с подключившимся Антипиным позволил сбить траекторию Петру Хохрякову. Номер 9 бросил, когда Шмелев вел борьбу на «пятаке».

То была не первая досадная смена для шведского защитника гостей (согласитесь, это словосочетание звучит уже непривычно). На 33-й минуте Альмквист нарушил правила против Степана Санникова. Вскоре после гола Аймурзина.

Крайний форвард из четвертого звена добавил еще одно полезное действие.

Спустя 5 минут и 42 секунды после шайбы Антипина он неожиданно легким кистевым нарисовал на табло 5:3. Гости пассивно встретили контратаку сходу, вратарь не принял прямой бросок.

И наконец, шестая шайба, и наконец забросил Данил Башкиров. Для номера 19 это вторая шайба в сезоне и очень личная: пошел в отбор, отнял шайбу и тет-а-тет переиграл Илью Проскурякова.

Статистика, без которой этот материал можно было не выпускать - 8 из 93 шайб "юлаевцев" в сезоне забросили игроки по имени Данил. Вполне вероятно, что на выезде будет сотый гол сезона.

Таким образом, забрасывали все четыре звена, и тройка "злых собак" наконец вознаградила себя за активность, собранные на себе удаления и проведенные длительные позиционные атаки (в первом периоде, например, две).

Хоть это и личный гол, он все равно поможет коллективной морали и как минимум станет аргументом не разбивать звено Башкиров - Алалыкин - Пустозеров.

Победа позволила «Юлаеву» отнять у омского «Авангарда» пятую позицию в конференцию. У сенсационного «Адмирала» на четвертом месте больше на очко и на один матч. Третья на Востоке «Сибирь» опережает Уфу на четыре очка, сыграв больше на три игры.

После завтрашнего визита в Астану «СЮ» поедет как раз в Омск и Новосибирск. Эти матчи напрямую скажутся на турнирных раскладах. Не говоря о чувстве реванша за 1:2 от «Сибири» и 0:2 и 1:4 от команды Андрея Скабелки.

История показывает, что к середине декабря участники плей-офф во многом известны, но чтобы не лететь во Владивосток, желательно забираться повыше и это реально. Но прежде — качество и стабильность игры. Две победы за три игры — не выход из кризиса.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Александр Кадейкин: «Понимаешь, что двигаешься в нужном направлении»

Центральный нападающий — о специфике противостояний с «Трактором» и выходе уфимцев из кризиса.

— «Трактор» неплохо бежал на самом деле поначалу. Сначала игры они побежали, давили, не давали раскатываться. Мы тоже в давление побежали, где-то ножками где надо поработали, где-то борьбу выиграли. Все отскоки — следствие выигранной борьбы и концентрации на моменте.

— Впервые в сезоне шесть за матч забросили. Это детектор того, что «Салават» выходит из спада?

— Я бы не стал про это. Мы проиграли — у нас все плохо? Мы забили шесть — у нас все хорошо? Два гола забили уже в концовке, когда «Трактор» уже раскрылся, побежал. На самом деле, хорошо, что забили, когда надо было забивать. Вот это самое главное. Но хорошо, что забили — и ребятам уверенность, и команде. А так — давайте посмотрим в динамике. У нас три игры осталось [до перерыва], вот их выиграем — тогда будем какие-то выводы делать.

— Поддавили в нужные моменты, это имеется ввиду?

— Может игра равная быть, когда качели туда-сюда. С той же «Магниткой» играли, счет 1:1. Они в нужный момент забили и закрылись. Вот, что значит, в нужный момент. Сейчас у нас это получилось.

— Банальное, но все-таки. Приятно обыгрывать «Трактор» после плей-офф?

— Ну, конечно. У них непростая команда. Вязкая, тяжелая, в углах тяжело с ними играть. Два-три человека сразу садится, вылезать из углов тяжеловато, на «пятак» вообще не пролезть. С ними всегда такие вязкие игры. Даже если ты быстрее, то за счет количества у них получается тебя перекрывать. Приятно такие команды обыгрывать, потому что ты понимаешь, что ты что-то правильно делаешь и в нужном направлении двигаешься.

— Укрепилось чувство, что «Салават» двигается в правильном направлении.

— Оно укрепилось. Предыдущие игры — я бы не сказал, что они были плохие. И «Автомобилист» обыграли. Была просадка, может быть, в эти четыре игры: «Сибирь», «Барыс» дважды, «Сочи». А потом начали выкарабкиваться. Начиная с «Магнитки», с выезда, уже начало прослеживаться. Опять же, гол там не был засчитан, неизвестно, как бы все пошло. А разыграно было здорово. Все смотрят на результат. Это у меня больная тема. Все смотрят на результат, идет давление какое-то. Немножко не в нашу пользу все складывалось. Сейчас, я думаю, начнем выбираться.

— Как трейлер прозвучало.

— Спойлер.

— Много обсуждалось это: были все-таки проблемы с физикой в этот период?

— Я не чувствовал. Эта шестиматчевая серия [поражений] была разная, каждую игру надо смотреть отдельно. С «Магниткой» бежали. Мы перебегали две команды, которые идут наверху, в лидерах Востока. Я не очень замечал проблем с физикой.

Следующие матчи

4 декабря 16:00. Барыс — СЮ

6 декабря 18:30. Авангард — СЮ

8 декабря 17:30. Сибирь — СЮ

О предыдущих матчах:
Подарок на день рождения. «Салават» обыграл «Автомобилист», прервав серию пораженийПерестройка не бывает легкой. «Салавату» не хватает опыта и мастерства «Магнитки»
#Азамат Шавлуков#Спорт#Болеем за наших#Аналитика#Башкортостан#Челябинская область#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#КХЛ#Хоккей#Новости Уфы#Новости спорта#ХК «Трактор»
Подпишитесь
«Дом смерти»: как скандальный недострой в Уфе стал зловещей городской легендой
Сегодня, 07:55
Житель Уфы в течение нескольких лет жестоко издевался и преследовал бывшую девушку
Сегодня, 09:31
«Ваш родственник попал в беду»: МВД Башкирии рассказало как мошенники воруют миллионы
Вчера, 12:52
Репортаж из Женевы: как живут покинувшие Россию экс-игроки ХК «Салават Юлаев»
1 декабря 23:30
Стало известно, когда морозы покинут Башкирию
Вчера, 11:03
Секреты премиум-банкинга: как заставить деньги работать
30 ноября 12:25