«Приятно такие команды обыгрывать». «СЮ» перестрелял «Трактор», Аймурзин снова в огне

Современный «Трактор» — едва заметная в солнечный день тень себя прошлого. Совсем недавно команда Анвара Гатиятулина впечатляла высокой культурой паса, входом в зону через подставления, хладнокровной обороной и тактической гибкостью.
Когда Челябинск выбил «юлаевцев» из прошлого плей-офф 4-2, многие болельщики и спикеры, конечно, сразу указали на кадровые потери Уфы. Команда первой из всех участников плей-офф осталась без легионеров. Мол, кто знает, как было бы с ними.
Но многое тогда решала и тактическая мысль. «Салават» вел в серии 2-1 не в последнюю очередь благодаря солидному прессингу, но уже в третьей игре соперник научился выходить из-под него за счет коротких разрезающих передач из своей зоны.
«Трактор» и «СЮ» два года подряд сражались в плей-офф (4-1 и 2-4) и неплохо друг друга изучили. Это обстоятельство вполне могло сказаться во вчерашнем матче, в котором каждой из сторон надо было выбираться из кризиса.
Челябинцы все еще могут напрячь в борьбе по периметру, тройка Владимира Ткачева создает проблемы прессингом (именно так Никита Тертышный, пятый снайпер прошлого сезона, наконец отличился в этом) и создает пробросы, но той работающей системы нет.
Плюс когда один из ведущих центров удаляется в чужой зоне дважды за матч (и традиционно против "СЮ" удаляется Яруллин), вратарь пропускает прямые броски, а полевые не успевают перестроиться — это беда.
«Салават» принципиально не менял тактику. Середина «регулярки» — время развилки. Либо ты гнешь былую линию, либо признаешь, что надо менять идеологию игры. Уфимцы следуют первому пути.
Хозяевам пошла на пользу четырехдневная пауза. Хорошее движение и пас, хорошее видение партнера. Не зря отличились все звенья. Качество входа на сей раз не блеск, но на сей раз это скорее комплимент гостям.
Ключевое в статистике ниже — сильный перевес по числу смен, содержащих броски по воротам и 50% бросков в створ из общей доли бросков. Последнее весомо, потому что всю «регулярку» этот процент оказывается меньше половины.
|СЮ
|Трактор
|Corsi for (CF)
|62
|57
|CF, %
|52,10%
|47,90%
|Голы 5 на 5
|6
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|23
|19
|PDO, %
|110.30%
|89.70%
|Броски мимо створа
|31
|27
|БВ вообще
|31
|21
|Доля БВ в общем числе бросков
|50.00%
|43.75%
|БВ за минуту в атаке
|2.21
|1.62
|Блокшоты за минуту в защите
|1.23
|1.29
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|2
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|4
|8
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|БВ первой тройки
|4
|1
|БВ защитников
|13
|10
|Пробросы 5 на 5
|0
|3
|ВВбр после пробросов
|0
|3
|Вход 5 на 5
|20
|18
|Брак при входе 5 на 5
|24
|19
|Эффективные попытки входа, %
|45.45%
|48.65%
|Вброс 5 на 5
|6
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|8
|18
|Эффективные попытки вброса, %
|42.86%
|25.00%
|Использование входа 5 на 5, %
|75,86%
|60,66%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|34
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|66
|84
|Эффективные смены в атаке, %
|39,39%
|40,48%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|8
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|31,82%
|21,62%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|14,29%
|0,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|20
|9
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|21,74%
|7,63%
Почему-то на выезде «юлаевцы» успешнее, чем на своем льду, поэтому этот успех, добытый в голевой перестрелке в духе 2010-х — хороший подарок болельщикам.
Согласно текстовому онлайну, игру посетили всего 6274 человека. Довольно скромный сбор. Хотя игра пришлась на вечер пятницы, приехал соперник, которому проиграли в плей-офф, игр не было четыре дня.
Посещаемость нестабильная и довольно низкая по всей лиге. Возможно, основная причина это просевшее материальное положение болельщиков, но все-таки хотелось бы, чтобы лига заказала серьезное научное исследование причин похода на хоккей.
В конечном счете это может помочь выделить конкретные направления работы со зрителем и определить, от чего зависит заполняемость стадионов.
За исключением показанной выше шайбы Тертышного, «Трактор» забрасывал как под копирку, закрывая видимость вратарю Илье Ежову. Не просто так Сергей Калинин слывет одним из лучших в КХЛ по игре на «пятаке».
Первая и четвертая шайба «черно-белых» иллюстрирует метод очень точно, третий гол на самом деле тоже про это — но там Тертышный проехал перед голкипером, а не стоял перед ним.
Это три ложки дегтя в бочку башкирского меда и задача для тренеров. Окей, команда победила и забросила целых шесть шайб, но раз за разом пропускала в похожем духе. Для будущих соперников это намек на слабую сторону «юлаевцев».
17,2% реализации и 15 место в чемпионате — сегодня команда Виктора Козлова играет в большинстве неподобающе высоким ожиданиям и требованиям многотысячной фан-базы.
За четыре попытки большинства в пятницу нанесено 8 бросков в створ, 6 мимо створа, 3 раза уральцы блокировали броски. Были как попытки пробить Илью Проскурякова с дальней дистанции, так и желание выйти на «пятак».
В первой спецбригаде все еще выходит первая пятерка, вторая же остается молодежной: Мухамадуллин, Хмелевский, Башкиров, Алалыкин, Аймурзин. Три клубных воспитанника, 23-летний американец и выпускник «Толпара» Башкиров.
Константин Кольцов, пожалуй, сейчас самый непопулярный член тренерского штаба. Со стороны клуба было бы неплохо записать с ним небольшое предматчевое интервью — полезно дать ему самому высказаться о том, какая работа ведется. Не надо его прятать.
Комментируя игру 5 на 4, главный тренер Виктор Козлов напомнил о травмах Райана Мерфи и Ивана Дроздова, отметив, что во второй спецбригаде неплохо справляется Данил Аймурзин.
В его сообщении значимо то, что наставник не стал вспоминать былых легионеров. Теему Хартикайнен — самый уважаемый финн в истории башкирского хоккея и точно в числе величайших финских игроков в истории КХЛ, но мы живем сегодня, а не прошлым.
Некоторое утешение — гол Данила Аймурзин «почти в большинстве». Технически это плод позиционного розыгрыша, начавшегося именно из положения 5 на 4.
Номер 53 поразительно стабилен. Данилу всего 20 лет, но он набрал шестое очко в восьми играх, 3+3. Не меньше удивляет, почему о нем не трубят новостные заголовки спортивных СМИ. Как будто таких игроков по десять в каждой команде.
Надо отметить действия всего звена и прежде всего — Александра Хмелевского. Легионер не забрасывает уже 12 матчей. В это время ему надо доказывать свою пользу клубу другим. Такие качественные передачи — лучший способ.
Этот пункт — про прочие пять голов, ведь не каждый день «СЮ» забрасывает шесть шайб за игру. Более того, вчера состоялся вовсе первый такой матч в сезоне.
До успешного отбора, завершившегося метким кистевым Павла Коледова, никому не удавалось завладеть инициативой. В шайбе поучаствовали четверо: Шмелев и Кулемин навязали сопернику борьбу, Кадейкин вырос перед голкипером.
Гол — пятый в сезоне для защитника. Номер 2 повторил свой личный снайперский рекорд за «регулярки» (ранее 5 забивал в сезонах 16/17 за «Локомотив» и 20/21 за уфимцев). У Павла остается чуть менее половины «гладкого» сезона на улучшение рекорда.
Разговор о втором голе надо начинать с событий предыдущей смены. Глеб Кузьмин ворвался по флангу в чужую зону, товарищи вступили в борьбу и в итоге за 47,2 до конца первого периода хозяева заработали проброс.
Следующая смена тоже позволила добыть вбрасывание в зоне атаки и уже с него начинается отсчет приложенного видео. Кадейкин выиграл вбрасывание, сохранил шайбу и сумел на клочке льда передать ее Шмелеву, который с неудобной переиграл кипера.
14 шайб Шмелева — второй лучший личный результат за регулярный чемпионат КХЛ (ранее достиг этой отметки в кампании 19/20). Личный рекорд — 21 гол в сезоне 20/21.
«Салават» в третий подряд раз открыл счет (6 игр это не удавалось — как раз серия поражений), во второй — выиграл первый период (ранее такое удавалось в 6 играх победной серии в октябре).
Автором переломного гола стал Виктор Антипин. Защитник отличился впервые за башкирский клуб, впервые за 118 (!) игр регулярных сезонов. 8 сентября 2020-го была его предыдущая шайба.
Пожалуй, это самое неприятное зрелище для челябинских глаз из вчерашнего вечера, потому что в эпизоде полевые игроки «Трактора» засуетились, словно на предсезонке.
Кадейкин вошел по правому флангу, ударил по тормозам и так стряхнул с себя Адама Альмквиста. Размен с подключившимся Антипиным позволил сбить траекторию Петру Хохрякову. Номер 9 бросил, когда Шмелев вел борьбу на «пятаке».
То была не первая досадная смена для шведского защитника гостей (согласитесь, это словосочетание звучит уже непривычно). На 33-й минуте Альмквист нарушил правила против Степана Санникова. Вскоре после гола Аймурзина.
Крайний форвард из четвертого звена добавил еще одно полезное действие.
Спустя 5 минут и 42 секунды после шайбы Антипина он неожиданно легким кистевым нарисовал на табло 5:3. Гости пассивно встретили контратаку сходу, вратарь не принял прямой бросок.
И наконец, шестая шайба, и наконец забросил Данил Башкиров. Для номера 19 это вторая шайба в сезоне и очень личная: пошел в отбор, отнял шайбу и тет-а-тет переиграл Илью Проскурякова.
Статистика, без которой этот материал можно было не выпускать - 8 из 93 шайб "юлаевцев" в сезоне забросили игроки по имени Данил. Вполне вероятно, что на выезде будет сотый гол сезона.
Таким образом, забрасывали все четыре звена, и тройка "злых собак" наконец вознаградила себя за активность, собранные на себе удаления и проведенные длительные позиционные атаки (в первом периоде, например, две).
Хоть это и личный гол, он все равно поможет коллективной морали и как минимум станет аргументом не разбивать звено Башкиров - Алалыкин - Пустозеров.
Победа позволила «Юлаеву» отнять у омского «Авангарда» пятую позицию в конференцию. У сенсационного «Адмирала» на четвертом месте больше на очко и на один матч. Третья на Востоке «Сибирь» опережает Уфу на четыре очка, сыграв больше на три игры.
После завтрашнего визита в Астану «СЮ» поедет как раз в Омск и Новосибирск. Эти матчи напрямую скажутся на турнирных раскладах. Не говоря о чувстве реванша за 1:2 от «Сибири» и 0:2 и 1:4 от команды Андрея Скабелки.
История показывает, что к середине декабря участники плей-офф во многом известны, но чтобы не лететь во Владивосток, желательно забираться повыше и это реально. Но прежде — качество и стабильность игры. Две победы за три игры — не выход из кризиса.
Центральный нападающий — о специфике противостояний с «Трактором» и выходе уфимцев из кризиса.
— «Трактор» неплохо бежал на самом деле поначалу. Сначала игры они побежали, давили, не давали раскатываться. Мы тоже в давление побежали, где-то ножками где надо поработали, где-то борьбу выиграли. Все отскоки — следствие выигранной борьбы и концентрации на моменте.
— Впервые в сезоне шесть за матч забросили. Это детектор того, что «Салават» выходит из спада?
— Я бы не стал про это. Мы проиграли — у нас все плохо? Мы забили шесть — у нас все хорошо? Два гола забили уже в концовке, когда «Трактор» уже раскрылся, побежал. На самом деле, хорошо, что забили, когда надо было забивать. Вот это самое главное. Но хорошо, что забили — и ребятам уверенность, и команде. А так — давайте посмотрим в динамике. У нас три игры осталось [до перерыва], вот их выиграем — тогда будем какие-то выводы делать.
— Поддавили в нужные моменты, это имеется ввиду?
— Может игра равная быть, когда качели туда-сюда. С той же «Магниткой» играли, счет 1:1. Они в нужный момент забили и закрылись. Вот, что значит, в нужный момент. Сейчас у нас это получилось.
— Банальное, но все-таки. Приятно обыгрывать «Трактор» после плей-офф?
— Ну, конечно. У них непростая команда. Вязкая, тяжелая, в углах тяжело с ними играть. Два-три человека сразу садится, вылезать из углов тяжеловато, на «пятак» вообще не пролезть. С ними всегда такие вязкие игры. Даже если ты быстрее, то за счет количества у них получается тебя перекрывать. Приятно такие команды обыгрывать, потому что ты понимаешь, что ты что-то правильно делаешь и в нужном направлении двигаешься.
— Укрепилось чувство, что «Салават» двигается в правильном направлении.
— Оно укрепилось. Предыдущие игры — я бы не сказал, что они были плохие. И «Автомобилист» обыграли. Была просадка, может быть, в эти четыре игры: «Сибирь», «Барыс» дважды, «Сочи». А потом начали выкарабкиваться. Начиная с «Магнитки», с выезда, уже начало прослеживаться. Опять же, гол там не был засчитан, неизвестно, как бы все пошло. А разыграно было здорово. Все смотрят на результат. Это у меня больная тема. Все смотрят на результат, идет давление какое-то. Немножко не в нашу пользу все складывалось. Сейчас, я думаю, начнем выбираться.
— Как трейлер прозвучало.
— Спойлер.
— Много обсуждалось это: были все-таки проблемы с физикой в этот период?
— Я не чувствовал. Эта шестиматчевая серия [поражений] была разная, каждую игру надо смотреть отдельно. С «Магниткой» бежали. Мы перебегали две команды, которые идут наверху, в лидерах Востока. Я не очень замечал проблем с физикой.
4 декабря 16:00. Барыс — СЮ
6 декабря 18:30. Авангард — СЮ
8 декабря 17:30. Сибирь — СЮ