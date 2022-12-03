На дорогах Башкирии в течение выходных пройдут масштабные рейды

Массовые проверки водителей пройдут в течение этих выходных на дорогах республики. При проведении рейдов будут задействованы дополнительные экипажи сотрудников ДПС, а также других служб полиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Как уточнил начальник ГИБДД, решение об усилении экипажей обусловлено данными об аварийности в регионе. Отмечается, что профилактические мероприятия будут направлены на предотвращение случаев тяжких ДТП, а также оперативное оказание помощи участникам дорожного движения.
Напомним, днем ранее прошли массовые проверки водителей в Уфе. Особое внимание в ходе мероприятий было уделено выявлению случаев нетрезвого вождения, а также перевозке детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.
По данным пресс-службы уфимской госавтоиснспекции, за минувшие сутки было задержано три водителя, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии. Суммарно же было зарегистрировано 112 ДТП, в которых пострадали пять человек.