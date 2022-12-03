«Дом смерти»: как скандальный недострой в Уфе стал зловещей городской легендой

За свою многовековую историю Уфа успела обрасти целым ворохом городских легенд и приданий. От ампутированных конечностей в Солдатском озере до извращенных литургий в заброшенной водонапорной башне. Леденящие душу истории о плаче, доносящемся из заброшенного абортария, и купце, разгуливающем по Гостиному двору с хлыстом в полупрозрачных руках инфернальной нечисти, жили и будут жить, как и любые другие истории, подпитываемые слухами и буйным воображением случайных псевдосвидетелей. Однако есть в городе места, чья дурная слава крепнет буквально на наших глазах. И в основе этого не чьи-то домыслы и преувеличения, а сводки криминальной хроники.
«Дом смерти» — так называют уфимцы недостроенный жилой комплекс на улице Кирова, где в разные годы свели счеты с жизнью по меньшей мере пять человек. Как и всякая заброшка, дом на Кирова в какой-то момент стал привлекать к себе внимание подростков, сталкеров и экстремалов всех мастей, а позднее и разного рода маргинальную прослойку. Минувшим летом «Дом» вновь напомнил о себе — обманутые дольщики устроили голодовку, в очередной раз укрепив его статус «нехорошего». Но обо всём по порядку.
Строительством дома занимались ЖСК «Дуслык Строй» совместно с ООО «ЭнергоТехСервис». В марте 2017 года трем уфимским девелоперам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Те продали квартиры в строящейся многоэтажке на сумму более 300 миллионов рублей, а после сбежали на Кипр.
Позднее двое из них предстали перед судом, а руководитель кооператива до сих пор находится в международном розыске.
Первый несчастный случай произошел здесь в январе 2018 года. В шахтах рабочие обнаружили тело девушки — ей оказалась 22-летняя студентка Гузель Г. Примечательно, что тело девушки нашли лишь спустя месяц после начала ее поисков.
Признаков насильственной смерти на теле Гузель не нашли. Однако, по одной из версий, Гузель могли привезти в этот дом специально. Жители города высказывали различные мнения о том, как и почему жизнь Гузель оборвалась так трагично и внезапно. Одни говорили, что к роковому поступку её подтолкнула неразделенная любовь, другие объясняли произошедшее проблемами в семье, некоторые же были уверены, что девушку столкнули с крыши некие криминальные авторитеты, после чего талантливо замели следы.
Спустя какое-то время после инцидента вокруг дома было решено возвести ограду. Однако должного эффекта данная мера не принесла — «Дом смерти» продолжил забирать жизни, чем и заслужил свое неофициальное название.
В июле 2021 года на том же месте детские игры обернулись трагедий. Группа детей тогда проникла на территорию недостроя, а в качестве места для игр была выбрана площадка на двенадцатом этаже здания. В какой-то момент одна из игравших девочек сорвалась с высоты. Выжить ей не удалось.
Последний на сегодняшний день трагический эпизод в «Доме смерти» произошел в октябре этого года. Сначала в родительских чатах стала появляться информация о том, что под окнами дома якобы нашли тело школьницы. Позднее информацию подтвердили в пресс-службе МВД Башкирии и региональном Следственном комитете.
По одной из версий, смерть 14-летней девочки была насильственной. Кто-то из местных жителей якобы видел в тот день на заброшке девочку с парнем сильно старше неё. Среди обеспокоенных родителей промелькнула версия о том, что незнакомец сначала изнасиловал ребенка, а после сбросил с высоты. Однако вскоре эти домыслы опровергли. Криминального следа в этой истории не обнаружили — по предварительным данным, девочка ушла из жизни добровольно.
По информации интернет-портала «Мой Башкортостан», за месяц до трагического инцидента та же девочка уходила из дома — в течение нескольких дней её поисками занимались отряды «Лиза Алерт».
Местные жители уже не первый год жалуются на дом с плохой репутацией. Так, жительница дома по соседству обратилась к главе республики Радию Хабирову с просьбой «остановить безобразие». По её словам, едва ли не каждый день она видит, как по этажам недостроя снуют подозрительные граждане — подростки и «некие люди».
Другая уфимка считает, что заброшенные недострои, подобные дому на Кирова, угрожают жизни и безопасности детей. Женщина настаивает на том, что их нужно либо достроить, либо снести.
Некоторые из родителей считают, что меры по недопущению посторонних на территорию недостроя «малорезультативны». Речь здесь идет о заколоченных окнах и дверях, которые в ряде случаев лишь усугубляли ситуацию.
Так, тремя годами ранее, в 2019 году, после прогулки по «Дому» школьница получила серьёзные травмы. Как сообщал ИА «Башинформ», ученица девятого класса Зульфира К. с компанией сверстников отправилась в злополучный «Дом», чтобы повеселиться и сделать несколько снимков на фоне заката. Детские игры едва не обернулись трагедией. В какой-то момент ребята затеяли игру в догонялки, в ходе которой Зульфира, оступившись на лестничном пролёте, провалилась в лифтовую шахту. По началу девушка испытала шок, а после её тело захлестнуло невыносимой болью. Оказалось, что в результате падения та получила перелом позвоночника.
Многие сходятся во мнении, что «Дом» не обрел бы такой популярности, если бы его территория была огорожена как следует — в настоящий же момент, несмотря на то, что дом огорожен забором, его территория по-прежнему открыта.
Минувшим летом дом вновь попал под внимание СМИ и властей. Обманутые дольщики объявили голодовку. Некоторым из участников акции вскоре после её начала понадобилась помощь медиков. Ситуацией заинтересовались представители различных инстанций. Голодовка продлилась порядка трех недель.
Было проведено совещание дольщиков с главой республики Радием Хабировым, участие в обсуждении также приняли представители Минстроя РБ и СПЧ республики. По словам самих обманутых дольщиков, в итоге было принято решение завершить долгострой.
Власти пообещали подготовить кассацию на решение судов, которые отказали признавать застройщика дома банкротом. Отметим, что именно этот отказ называли основным препятствием для передачи дома новому застройщику, а также в другом случае — принятию решения о выплате компенсаций дольщикам.
Непросто найти в Уфе место, с которым было бы связано так много историй, каждая из которых рассказывает о человеческих страданиях. На протяжении долгих лет «дом смерти» забирал жизни молодых девушек, трепал нервы обманутым дольщикам и даже успел стать сквотом — пристанищем для лиц без определенного места жительства.
Можно лишь догадываться, как в будущем повернется судьба злополучного недостроя, ведь в конечном итоге дурная слава «дома смерти» продолжит жить — в рассказах местных жителей, газетных заголовках, словом, во всей современной летописи города.