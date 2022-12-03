Чернышенко рассказал об итогах работы первого года Десятилетия науки и технологий

“Мы видим, что первый год десятилетия был продуктивным. Проведено более 1 000 мероприятий. В них приняло участие почти 100 млн человек. Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений”, – сказал Чернышенко. Зампредседателя российского правительства также поручил создать фильм о российской науке и молодых ученых.