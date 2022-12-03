Чернышенко рассказал об итогах работы первого года Десятилетия науки и технологий

В ходе итогового заседания конгресса был представлен отчет о главных результатах реализации плана проведения первого года Десятилетия науки и технологий. об этом информирует newstracker.ru.
“Мы видим, что первый год десятилетия был продуктивным. Проведено более 1 000 мероприятий. В них приняло участие почти 100 млн человек. Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений”, – сказал Чернышенко. Зампредседателя российского правительства также поручил создать фильм о российской науке и молодых ученых.
Как подчеркнул Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, в плане – 18 инициатив. Это привлечение талантливых молодых специалистов в область исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и России, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ.
Кроме того, на конгрессе присутствовали ученые, ставшие участниками встречи с президентом Владимиром Путиным. Они сообщили о своих инициативах, которые могут быть включены в план Десятилетия науки и технологий.
По результатам заседания участники координационного комитета одобрили отчет о работе первого года десятилетия.
На конгрессе также провели совещание с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, которые отвечают за научно-технологическое развитие (НТР).
Как подчеркнул Чернышенко, поручение до конца 2022 года назначить заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств по НТР дал Владимир Путин. Чернышенко заявил, что работу с ними построят аналогично тому, как она выстроена с руководителями цифровой трансформации. Вице-премьер поручил в кратчайшие сроки встроить регионы в общую вертикаль управления НТР.
По итогам совещания Чернышенко поручил Минобрнауки доработать методические рекомендации для руководителей научно-технологического развития. Им было дано поручение подготовить модель функционирования отраслевого заказа на науку и кадры, а также участия ведомств в достижении целей Десятилетия науки и технологий.
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