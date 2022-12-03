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12 коров и две лошади сгорели в пожаре в Илишевском районе Башкирии

Сегодня, 09:38
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Более 10 домашних животных погибли в пожаре в Башкирии

Среди людей пострадавших и погибших нет

В селе Метели Дуванского района республики в пожаре погибли 12 лошадей и два быка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что возгорание в помещении, где содержались животные, произошло сегодня ранним утром. Огнем оказалась объята часть кровли  здания размерами 10×65 метров, находящегося на территории личного хозяйства.

Никто из людей в результате инцидента не пострадал. 

Напомним, ранее в пожаре случившемся в Илишевском районе едва не погибло свыше 60 коров. Коровник в деревне Улу-Ялан загорелся около пяти часов утра по местному времени.

Также в Татышлинском районе республики в результате пожара на территории крестьянско-фермерского хозяйства сгорели 12 коров и две лошади. Пожар был локализован на площади порядка 600 квадратных метров.

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#Азамат Нухов
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