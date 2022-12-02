Жители города в Башкирии показали во что превратилась пиксельная елка за 12 млн руб

В башкирском городе Кумертау жители сфотографировали и выложили в социальных сетях процесс установки пиксельной елки на городской площади. Выглядит елка стоимостью 12 миллионов рублей.
— Вот она наша дорогущая пиксельная ёлка, стоимостью почти 12 миллионов рублей! Кривая, потрепанная, разодранная и погнутая. И это всего за 2 года, которые она в Кумертау — гласит подпись под фото.
Автор поста отмечает и тот факт, что все новогодние праздники елка находится за ограждением. То есть доступа к елке у вандалов, на которых любят жаловаться власти, нет.
— Горожане никакого отношения к этому безобразию не имеют. Это полнейшая безответственность администрации! А ну да, у нас наверно в бюджете города есть лишние 12 млн на новую ёлку для следующего Нового года, потому что такими темпами от этой уже ничего не останется! — негодует автор поста.
История с пиксельными елками вызвала не только обсуждение их внешнего вида про прошествии всего нескольких лет с их покупки. Напомним, в 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключили госконтракт поставку новогодних пиксельных елок, но договор заключили в обход конкурсных процедур и по завышенной цене, выяснила это уже федеральная антимонопольная служба.
В декабре 2020 антимонопольщики выдали компании предписание устранить нарушение закона о защите конкуренции и вернуть в казну, причем в федеральную, более 115,5 млн рублей, которое компания благополучно проигнорировала, однако выполнить предписание потребовал уже суд.
«Клирлайт рус» ранее пыталось оспорить решение антимонопольного органа в арбитраже Башкирии, но суд отказался удовлетворить иск. На сторону ФАС встали также Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд и Арбитражный суд Уральского округа. В августе же нынешнего года было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при закупке пиксельных елок, однако это уже другая история.