Жители города в Башкирии показали во что превратилась пиксельная елка за 12 млн руб

История с пиксельными елками вызвала не только обсуждение их внешнего вида про прошествии всего нескольких лет с их покупки. Напомним, в 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключили госконтракт поставку новогодних пиксельных елок, но договор заключили в обход конкурсных процедур и по завышенной цене, выяснила это уже федеральная антимонопольная служба.