Воробьев вручил награды добровольцам из Московской области — участникам СВО

Медалью «За отвагу» на основании указа президента Российской Федерации Владимира Путина награжден доброволец Александр из городского округа Орехово-Зуево. Он наводчик орудия. В мае его взвод попал под минометный обстрел, и Александр вытащил из зоны поражения своего сослуживца, которого придавило орудием. Он спас своего товарища, несмотря на то, что в ходе обстрела его также задело осколком.