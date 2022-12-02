Воробьев вручил награды добровольцам из Московской области — участникам СВО

«Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно, — цитирует Воробьева издание newizv.ru.
По словам губернатора Московской области, в регионе большое количество добровольцев — власти занимаются их подготовкой к участию в спецоперации, включая обеспечение дополнительным оснащением. При этом самой главной задачей для руководства региона является поддержка семей военнослужащих. Об этом просят и сами добровольцы, уходящие на СВО.
Указом президента РФ за проявленный героизм и умелое командование орденом Мужества награжден начальник штаба батальона, капитан из г. о. Электросталь Артем.
Он отправился в зону боевых действий добровольцем сразу после начала спецоперации. До этого он на протяжении пятнадцати лет служил в армии. В должности заместителя командира батальона Артем руководил разведывательно-огневой группой, уничтожил трех противников, пулеметный расчет националистов и вывел из строя их боевую машину пехоты. Это оказало содействие дальнейшему продвижению батальона. После боя Артем оказал помощь раненому товарищу.
Еще одним участником встречи является доброволец Дмитрий из Сергиево-Посадского городского округа в звании «старшина роты», он также получил орден Мужества. Дмитрий до последнего стоял вместе со своими ребятами, когда занятые ими позиции подверглись атакам противника. В результате было уничтожено одиннадцать нападавших, а остальные отброшены и разбиты артиллерией.
За проявленное мужество и героизм указом президента РФ медалью «За отвагу» награжден стрелок отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда, уроженец Донбасса Артем. Он сумел вместе с сослуживцами удержать на рубеже обороны опорный пункт противника. Артем неоднократно проявлял мужество в бою, выполняя сопряженные с риском для жизни задачи.
Медалью «За отвагу» на основании указа президента Российской Федерации Владимира Путина награжден доброволец Александр из городского округа Орехово-Зуево. Он наводчик орудия. В мае его взвод попал под минометный обстрел, и Александр вытащил из зоны поражения своего сослуживца, которого придавило орудием. Он спас своего товарища, несмотря на то, что в ходе обстрела его также задело осколком.