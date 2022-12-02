Эксперт оценил инициативу создания единого реестра риелторов

«Я поддерживаю, но единственный нюанс заключается в том, что регулирование должно быть разумным: не давящим, а способствующим деятельности квалифицированных и законопослушных специалистов, и отсекающим тех, кто не подходит этим параметрам», — рассказал специалист в своей беседе с RT.