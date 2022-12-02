mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперт оценил инициативу создания единого реестра риелторов

Сегодня, 14:56
Фото: piqsels.com
Олег Самойлов, вице-президент Гильдии риэлторов в России, прокомментировал предложение депутата Государственной думы Ивана Сухарева о создании единого реестра риэлторов.

«Я поддерживаю, но единственный нюанс заключается в том, что регулирование должно быть разумным: не давящим, а способствующим деятельности квалифицированных и законопослушных специалистов, и отсекающим тех, кто не подходит этим параметрам», — рассказал специалист в своей беседе с RT.

По мнению Самойлова, не менее важно наладить взаимодействие с представителями отраслевого сообщества. Он отметил, что законодатель по определению не может знать все нюансы работы рынка, так, как это знают действующие представители сферы.

#Общество
Подпишитесь
«Ваш родственник попал в беду»: МВД Башкирии рассказало как мошенники воруют миллионы
Сегодня, 12:52
Стало известно, какую помощь получат участники СВО из Башкирии, а какой лишатся
Сегодня, 07:22
Репортаж из Женевы: как живут покинувшие Россию экс-игроки ХК «Салават Юлаев»
Вчера, 23:30
Стало известно, когда морозы покинут Башкирию
Сегодня, 11:03
СМИ: в Башкирии парень покончил с собой из-за отказа взять его добровольцем на СВО
Вчера, 06:49
Секреты премиум-банкинга: как заставить деньги работать
30 ноября 12:25