«Ваш родственник попал в беду»: МВД Башкирии рассказало как мошенники воруют миллионы

Попадаются и сотрудники госучреждений, и банковской сферы. Профилактическая работа не всегда помогает защитить людей от преступлений. Чаще всего выясняется, что человек знал о схеме мошенничества: к нему приходил участковый, он читал об этом в магазине, у него даже есть памятка — но в нужный момент все эти знания никак не помогли. В критической ситуации человек растерялся и поверил.