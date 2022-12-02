«Ваш родственник попал в беду»: МВД Башкирии рассказало как мошенники воруют миллионы

С начала года в Башкирии зарегистрировали свыше 5 тыс. преступлений, совершенных по схеме «ваш родственник попал в беду» или под предлогом инвестирования денег. В суд поступило около 659 таких дел. Большинство преступлений совершены с использованием интернет-связи, более 30% — по телефону, в 15% случаев — с банковскими картами.
Кроме этого произошло более 3 тысяч краж денег со счетов банковских карт, в суд направили уже 1200 таких дел.
Замначальника Управления уголовного розыска МВД по Башкирии Алексей Солодянкин отмечает, что мошенничества по типу «ваш сын попал в ДТП» — наиболее сложно раскрываемые. Как правило, удается задержать курьера, но деньги по схеме уже успели сменить несколько счетов. Вернуть их пострадавшим удается нечасто. Курьеры, как правило, понимают, что становятся соучастниками преступления. В некоторых случаях нанятые мошенниками таксисты предотвращали кражи и помогали оперативникам раскрыть преступление.
Проблема с мошенничествами остается достаточно серьезной, отмечают правоохранители. Наибольшее число преступлений совершается под видом звонков служб безопасности банков, когда жертве предлагают перевести свои сбережения на «безопасный счет», а также по объявлениям, размещенным на интернет-порталах. Мошенники выступают либо в роли покупателей, которые хотят приобрести товар, или в роли продавцов. Доверчивые граждане сообщают им конфиденциальную информацию о своих картах и теряют накопления.
В МВД отмечают, что социальный портрет жертвы мошенников несколько изменился. Если ранее в сети преступников попадали молодые люди и пенсионеры, то сейчас все чаще деньги теряют экономически активные граждане от 30 лет. У таких людей, как правило, уже есть некоторые накопления, поэтому они и становятся целью мошенников.
Общая сумма средств, которые преступники смогли выманить у жителей Башкирии, с начала года уже превысила 300 млн рублей. Самые большие разовые потери — 2,5 — 3 млн рублей. Как правило, такие суммы мошенники выводят по схеме перевода средств на безопасный счет или под предлогом инвестирования.
В большинстве случаев мошенники не знают всей необходимой информации — собеседники не редко сами называют им свой банк. Но, обладая способностью убеждения и знаниями в области психологии, преступники вызывают доверие.
Попадаются и сотрудники госучреждений, и банковской сферы. Профилактическая работа не всегда помогает защитить людей от преступлений. Чаще всего выясняется, что человек знал о схеме мошенничества: к нему приходил участковый, он читал об этом в магазине, у него даже есть памятка — но в нужный момент все эти знания никак не помогли. В критической ситуации человек растерялся и поверил.
«Нужно просто прекратить такой разговор. Взять свою карту и позвонить на горячую линию банка, рассказать о произошедшем», — рекомендует Алексей Солодянкин.
Мошенники не дают времени подумать, поэтому человек просто не успевает осознать, что происходит. Первое, самое главное, правило — не верить, прекратить разговор и позвонить родным, зайти и рассказать соседям.
Банки также предлагают услуги, с помощью которых можно защитить свои средства. Это могут быть как платные опции — например, страхование средств, так и бесплатные способы защиты — подключение родственника-помощника, который будет получать уведомления об операциях и сможет отклонить подозрительные транзакции.