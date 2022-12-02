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В России ученые синтезировали вещество для борьбы с онкоклетками

Сегодня, 14:49
Фото: piqsels.com
Российские ученые смогли синтезировать соединение, которое способно подавлять активность белка, защищающего пораженные раковыми клетками ткани от атак иммунитета.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные, полученные от пресс-службы РНФ. Как правило, клетки в работе которых произошел сбой, уничтожаются иммунной системой. Но раковые клетки используют особые молекулы, которые маскируют новообразование, и оно становится «невидимыми» для защитных систем организма.

Российские ученые из Казанского федерального университета создали вещество, способное разрушить эту защиту, и они собираются провести клинические испытания полученного соединения.

Вещество подавляет активность тех самых молекул, которые раковые клетки вырабатывают для защиты от иммунной системы. Разработчики надеются, что в будущем, на основе открытого ими соединения, будет возможным наладить выпуск доступных отечественных противораковых препаратов нового типа.

#Наука
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