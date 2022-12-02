В России ученые синтезировали вещество для борьбы с онкоклетками

Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные, полученные от пресс-службы РНФ. Как правило, клетки в работе которых произошел сбой, уничтожаются иммунной системой. Но раковые клетки используют особые молекулы, которые маскируют новообразование, и оно становится «невидимыми» для защитных систем организма.