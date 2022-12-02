В городе в Башкирии на видео засняли спасение машины «суперменом»

Один из клиентов паркует автомобиль и отправляется в ТЦ, но, судя по всему, забывает поставить машину на ручной тормоз. Так или иначе его автомобиль начинает катиться в сторону проезжей части. В этот момент работник орудовавший лопатой бросает свой инструмент и голыми руками останавливает машину он выезда на дорогу. В это время его коллега бежит в здание за водителем, который тут же выбегает и останавливает авто привычным способом.