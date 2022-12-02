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В городе в Башкирии на видео засняли спасение машины «суперменом»

Сегодня, 04:23
Фото: скриншот видео vk.com/Сибай город I Подслушано

В Башкирии «супермен» под прикрытием дворника собой спас чужой автомобиль от аварии

Мужчина заметил, как авто без водителя покатилось к проезжей части и остановил его собой.

В популярном сообществе города Баймака в социальных сетях появилась любопытная запись с камер видео наблюдения. В обзор камеры попадает парковка у торгового центра, где работники занимаются своими прямыми обязанностями, и приводят ее в должный вид.

Один из клиентов паркует автомобиль и отправляется в ТЦ, но, судя по всему, забывает поставить машину на ручной тормоз. Так или иначе его автомобиль начинает катиться в сторону проезжей части. В этот момент работник орудовавший лопатой бросает свой инструмент и голыми руками останавливает машину он выезда на дорогу. В это время его коллега бежит в здание за водителем, который тут же выбегает и останавливает авто привычным способом.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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