В городе в Башкирии на видео засняли спасение машины «суперменом»

В популярном сообществе города Баймака в социальных сетях появилась любопытная запись с камер видео наблюдения. В обзор камеры попадает парковка у торгового центра, где работники занимаются своими прямыми обязанностями, и приводят ее в должный вид.
Один из клиентов паркует автомобиль и отправляется в ТЦ, но, судя по всему, забывает поставить машину на ручной тормоз. Так или иначе его автомобиль начинает катиться в сторону проезжей части. В этот момент работник орудовавший лопатой бросает свой инструмент и голыми руками останавливает машину он выезда на дорогу. В это время его коллега бежит в здание за водителем, который тут же выбегает и останавливает авто привычным способом.