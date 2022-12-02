В Башкирии продолжают дорожать огурцы, свекла и морковь

В Башкирии продолжают дорожать овощи. Согласно данным Башстата, за неделю огурцы подорожали на 15,2% или до 121 рубля за килограмм.
Кроме того, в цене поднялись свекла — на 2,6% и морковь — на 2,1% — до 26 рублей за один килограмм. Между тем, цена на свежую капусту снизилась на 4,4% или до 18,5 рублей, а на бананы — на 2,25 или до 92 рублей.
Далее на 2,8% или до 98 рублей подешевел рис, цена на вареную колбасу упала до 391,5 рубля (на 2,4%), а
В то же время подешевели свежая капуста (на 4,4% — до 18,5 руб.), рис (на 2,8% — до 98 руб.), вареная колбаса (на 2,4% — до 391,5 руб.), мягкие шоколадные конфеты также подешевели на 2,2% их стоимость упала до 379 рублей.