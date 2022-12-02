В Башкирии продолжают дорожать огурцы, свекла и морковь

Кроме того, в цене поднялись свекла — на 2,6% и морковь — на 2,1% — до 26 рублей за один килограмм. Между тем, цена на свежую капусту снизилась на 4,4% или до 18,5 рублей, а на бананы — на 2,25 или до 92 рублей.