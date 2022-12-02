В Башкирии муж чуть не убил жену молотком и лег спать

В Белебее застолье едва не закончилось трагедией. После алкогольных возлияний ранее судимый муж начал высказывать претензии жене о том, что она к данному застолью присоединилась, вместо того, чтобы ждать супруга дома. За неповиновение ему дебошир сначала поколотил супругу руками и ногами, а затем взял с кухни металлический молоток и несколько раз ударил им женщину по голове. После этого он видимо так утомился, что просто пошел спать.
О произошедшем сообщили в полицию, однако по ее прибытию мужчина поведения своего не изменил, а вступил в конфликт и с правоохранителями, а точнее оказал неповиновение, за что уже получил административный протокол. Протоколом дело не ограничено, мужчина задержан, решение же о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая и определить степень тяжести вреда, нанесенного жертве.
Домашнее или семейное насилие стало предметом достаточно острой дискуссии. Пока часть общества требует появления в России закона о домашнем насилии, апеллируя к трагедиям, где мужья долгое время избивали своих жен или же партнерш, а те в свою очередь приходили с заявлениями в полицию, но не могли добиться желаемого результата, а слышали лишь странные аргументы в духе «ну не убил же он вас». Журналистка Дарья Кучеренко подготовила для Mkset большой исследовательский материал о ситуации в Башкирии, где изучила в том числе и судебную статистику по судебным делам, которые рассматривали дела об избиениях.
Также в этом году всю Башкирию сотрясла история с жестоким и хладнокровным убийством чиновницы администрации города Белорецка Дины Махияновой. Молодая 32-летняя мама двоих детей более 10 раз обращалась в полицию из-за того, что ее супруг избивал ее и оказывал разного рода давление на нее. Дина Махиянова развелась с ним и уехала к родителям, у родительского дома бывший супруг и подкараулил ее, он зарезал женщину фактически на глаза у ее подруг, которые довезли девушку до дома.
Экс-депутат из Уфы Инга Юмашева в начале ноября заявила, что закон о домашнем насилии продвигается Западом и рушит семьи, а также о том, что считает «неприемлемым приравнивание семьи к источникам насилия».
— Такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности — заявила Инга Юмашева.