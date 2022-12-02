В Башкирии муж чуть не убил жену молотком и лег спать

Домашнее или семейное насилие стало предметом достаточно острой дискуссии. Пока часть общества требует появления в России закона о домашнем насилии, апеллируя к трагедиям, где мужья долгое время избивали своих жен или же партнерш, а те в свою очередь приходили с заявлениями в полицию, но не могли добиться желаемого результата, а слышали лишь странные аргументы в духе «ну не убил же он вас». Журналистка Дарья Кучеренко подготовила для Mkset большой исследовательский материал о ситуации в Башкирии, где изучила в том числе и судебную статистику по судебным делам, которые рассматривали дела об избиениях.