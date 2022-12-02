Учатся на ошибках. В Уфе ледовый каток на Набережной начали заливать вовремя

В мэрии Уфы отчитались о том, что в городе заливают самый протяженный ледовый каток, который располагается собственно на льду реки Белой на Набережной и протяженность его составляет более километра. Общая же площадь ледового покрытия — 12 500 «квадратов». В прошлом году звучали заявления о том, что тягаться с уфимским катком может лишь казанский и даже намеревались произвести соответствующие измерения, однако итоговые цифры так и не были предоставлены.
Однако помимо измерения длины катка есть куда более важные для горожан моменты. В прошлом году каток едва успели сдать к Новому году, а именно 27 декабря, при этом освещение там было установлено не по всей его протяженности, а музыка звучала и вовсе лишь на 60% катка. Обзор на каток от профессионала Mkset публиковал здесь. Непрофессионалы, а обычные горожане тоже имели мнение о катке которого не скрывали, недовольство вызвал «снег по колено», хочется верить в то, что история эта уже «прошлогодний снег».
В мэрии рассказали и о том, что в нынешнем году для посетителей катка на Набережной оборудуют две теплые раздевалки и помещение для хранения обуви, а также организуют прокат коньков. Для тех, кто сам является счастливым обладателем пары коньков вход на каток будет свободным. Обещают на катке иллюминацию и музыку.