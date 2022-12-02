Учатся на ошибках. В Уфе ледовый каток на Набережной начали заливать вовремя

Однако помимо измерения длины катка есть куда более важные для горожан моменты. В прошлом году каток едва успели сдать к Новому году, а именно 27 декабря, при этом освещение там было установлено не по всей его протяженности, а музыка звучала и вовсе лишь на 60% катка. Обзор на каток от профессионала Mkset публиковал здесь. Непрофессионалы, а обычные горожане тоже имели мнение о катке которого не скрывали, недовольство вызвал «снег по колено», хочется верить в то, что история эта уже «прошлогодний снег».