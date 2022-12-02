mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Учатся на ошибках. В Уфе ледовый каток на Набережной начали заливать вовремя

Сегодня, 05:21
Фото: mkset.ru

В Уфе заливают каток на Набережной, в прошлом году его еле успели сдать к Новому году

Это будет самый длинный каток Уфы, протяженностью более километра, который сравнивают с казанским.

В мэрии Уфы отчитались о том, что в городе заливают самый протяженный ледовый каток, который располагается собственно на льду реки Белой на Набережной и протяженность его составляет более километра. Общая же площадь ледового покрытия — 12 500 «квадратов». В прошлом году звучали заявления о том, что тягаться с уфимским катком может лишь казанский и даже намеревались произвести соответствующие измерения, однако итоговые цифры так и не были предоставлены.

Однако помимо измерения длины катка есть куда более важные для горожан моменты. В прошлом году каток едва успели сдать к Новому году, а именно 27 декабря, при этом освещение там было установлено не по всей его протяженности, а музыка звучала и вовсе лишь на 60% катка. Обзор на каток от профессионала Mkset публиковал здесь. Непрофессионалы, а обычные горожане тоже имели мнение о катке которого не скрывали, недовольство вызвал «снег по колено», хочется верить в то, что история эта уже «прошлогодний снег».

В мэрии рассказали и о том, что в нынешнем году для посетителей катка на Набережной оборудуют две теплые раздевалки и помещение для хранения обуви, а также организуют прокат коньков. Для тех, кто сам является счастливым обладателем пары коньков вход на каток будет свободным. Обещают на катке иллюминацию и музыку.

Фоторепортаж с Набережной в Уфе, где за 10 дней до Нового года нет обещанного катка
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Репортаж из Женевы: как живут покинувшие Россию экс-игроки ХК «Салават Юлаев»
Вчера, 23:30
В Башкирии загорелся автобус с 50 пассажирами
Сегодня, 04:00
Больше бумаг, меньше забав: в Башкирии будет меньше детских горок из-за нового закона
Вчера, 10:00
СМИ: в Башкирии парень покончил с собой из-за отказа взять его добровольцем на СВО
Вчера, 06:49
Секреты премиум-банкинга: как заставить деньги работать
30 ноября 12:25
Врач из Уфы развеял главные страхи перед лазерной коррекцией зрения
30 ноября 10:00