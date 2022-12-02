Связанная с «Газпром Нефтехим Салават» компания проиграла иск на 47 млн

Салаватское «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» должно выплатить 47 млн рублей штрафа за нарушение срока оборота вагонов заказчика — оренбургского филиала компании «Газпромтранс». Такое решение принял Арбитражный суд Башкирии.
Как следует из материалов дела, в ответчик с июня 2021 по апрель 2022 года оказывал заказчику услуги, связанные с перевозкой грузов (аммиака, бензола, мазута, мочевины и стирола) железнодорожным транспортом по территории России и за ее пределами. В соответствии с достигнутым сторонами соглашением за превышение сроков оборота вагонов заказчик мог потребовать неустойку.
«Газпромтранс» по предоставленной РЖД информации установил, что нарушения были допущены и предъявил претензию исполнителю. Требования о выплате штрафа «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» не удовлетворило, тогда, в августе 2022 года, истец заявил иск в арбитраж.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что требования «Газпромтранса» подлежат удовлетворению. Салаватская компания настаивала на несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды истца, однако суд с ней не согласился. Решение пока не вступило в силу.
«Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» зарегистрировано в Салавате. Уставный капитал компании принадлежит ООО «Газпром нефтехим Салават». Последняя — через ООО «Газпром переработка» — связана с ПАО «Газпром».
«Газпромтранс» является «дочкой» «Газпрома».
Компания «Газпром нефтехим Салават» известна по многочисленным претензиям со стороны местных жителей (по поводу загрязнения воздуха) и контролирующих соблюдение природоохранного законодательства ведомств.
В 2021 году Росприроднадзор установил, что у двух объектов компании не было разрешений на осуществление выбросов, а три эксплуатировались без необходимого заключения. Кроме этого «Газпром нефтехим Салават» своевременно не платил взносы за негативное влияние на окружающую среду.
Ранее суд за нарушение экологического законодательства привлекал предприятие к штрафу в размере 220 тысяч рублей.
В августе прошлого года на заводе этой компании произошла утечка насыщенного пара, в результате два работника получила ожоги и скончались в больнице.