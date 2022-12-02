Связанная с «Газпром Нефтехим Салават» компания проиграла иск на 47 млн

Как следует из материалов дела, в ответчик с июня 2021 по апрель 2022 года оказывал заказчику услуги, связанные с перевозкой грузов (аммиака, бензола, мазута, мочевины и стирола) железнодорожным транспортом по территории России и за ее пределами. В соответствии с достигнутым сторонами соглашением за превышение сроков оборота вагонов заказчик мог потребовать неустойку.