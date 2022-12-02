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Связанная с «Газпром Нефтехим Салават» компания проиграла иск на 47 млн

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI

Дочка «Газпром нефтехим Салавата» заплатит 47 млн за нарушенный договор

Такое решение принял Арбитражный суд Башкирии.

Салаватское «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» должно выплатить 47 млн рублей штрафа за нарушение срока оборота вагонов заказчика — оренбургского филиала компании «Газпромтранс». Такое решение принял Арбитражный суд Башкирии.

Как следует из материалов дела, в ответчик с июня 2021 по апрель 2022 года оказывал заказчику услуги, связанные с перевозкой грузов (аммиака, бензола, мазута, мочевины и стирола) железнодорожным транспортом по территории России и за ее пределами. В соответствии с достигнутым сторонами соглашением за превышение сроков оборота вагонов заказчик мог потребовать неустойку.

«Газпромтранс» по предоставленной РЖД информации установил, что нарушения были допущены и предъявил претензию исполнителю. Требования о выплате штрафа «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» не удовлетворило, тогда, в августе 2022 года, истец заявил иск в арбитраж.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что требования «Газпромтранса» подлежат удовлетворению. Салаватская компания настаивала на несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды истца, однако суд с ней не согласился. Решение пока не вступило в силу.

«Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» зарегистрировано в Салавате. Уставный капитал компании принадлежит ООО «Газпром нефтехим Салават». Последняя — через ООО «Газпром переработка» — связана с ПАО «Газпром».

«Газпромтранс» является «дочкой» «Газпрома».

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Компания «Газпром нефтехим Салават» известна по многочисленным претензиям со стороны местных жителей (по поводу загрязнения воздуха) и контролирующих соблюдение природоохранного законодательства ведомств.

В 2021 году Росприроднадзор установил, что у двух объектов компании не было разрешений на осуществление выбросов, а три эксплуатировались без необходимого заключения. Кроме этого «Газпром нефтехим Салават» своевременно не платил взносы за негативное влияние на окружающую среду.

Ранее суд за нарушение экологического законодательства привлекал предприятие к штрафу в размере 220 тысяч рублей.

В августе прошлого года на заводе этой компании произошла утечка насыщенного пара, в результате два работника получила ожоги и скончались в больнице.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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