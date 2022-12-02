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Стало известно, когда морозы покинут Башкирию

Сегодня, 11:03
Фото: 1MI
В Ближайшие дни в Башкирии температура воздуха опустится до -30 градусов, однако такая температура продержится недолго.

В субботу, 3 декабря, в Башкирии, по данным синоптиков Башгидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до -25 градусов, а при прояснениях и вовсе до -30 градусов. Днем столбик термометра покажет -14…-19 градусов.

В воскресенье, 4 декабря, днем ожидается небольшое потепление. Температура воздуха составит -12…-17 градусов.

Заметное потепление в Башкирию, по данным сервиса Яндекс.погода, придет в следующую пятницу, 9 декабря, прогнозируется -8 градусов. Относительно теплыми будут и выходные, 10 и 11 декабря, столбик термометра днем покажет -6 и -9 градусов соответственно. 

#Элина Сайфранова
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