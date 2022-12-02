Стало известно, какая погода ждет жителей республики этой зимой

Уточнённый прогноз погоды на первый месяц зимы в республике дали синоптики Росгидрометценнтра.
Так, по данным синоптиков, на территории республики среднемесячная температура воздуха по республике ожидается ниже нормы на 1-2 градуса. Отмечается, что норма среднемесячной температуры воздуха на декабрь для Башкирии составляет -10,8°.
Количество осадков в декабре 2022 года, по оценкам синоптиков, составит меньше нормы.
Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, сегодня, 2 декабря, температура воздуха в темное время суток составит -15,-20° (при прояснениях -23,-28°) и до -13,-18° днем.
В субботу и воскресенье - 3 и 4 декабря, существенных температура воздуха составит -20,-25° ночью (при прояснениях до -30° и днем -14,-19°.