Стал известен график отключения холодной воды на следующей неделе в Уфе

В Уфе в течение следующей недели на время проведения ремонта водопроводных линий отключат холодную воду в нескольких районах. Об этом сообщает "Уфаводоканал".
Так, в период с 5 по 8 декабря отключение холодного водоснабжения запланировано по следующим адресам:
5 декабря с 10:00 до 20:00 холодного водоснабжения не будет
ул. Машиностроителей, 12а (детский сад № 216), 14, 14/1.
6 декабря с 10:30 до 18:30
ул. Харьковская, 114, 116, 118, 120, 120/1,121 (лицей № 107), 129.
6 декабря с 10:00 до 20:00
ул. Аксакова, 46, 48;
ул. Коммунистическая, д. 25, 38, 40, 40а, 40/1, 40б, 27, 29, 31 (УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по РБ).
6 декабря с 11:00 до 21:00
ул. Красина, 62, 64;
ул. Аксакова, 95, 97.
В среду, 7 декабря, с 11:00 до 24:00 холодной воды не будет по адресам:
ул. Производственная, 2, 4, 10/1, 11, 5/1, 2/2, 8, 5/1 к1;
ул. Гвардейская, 37/1, 41/1.
С 10:00 до 20:00 7 декабря холодную воду отключат на:
ул. Пушкина, 67 (школа № 45), 69, 77, 77/2, 79.
В этот же день, 7 декабря, в период с 11:00 до 21:00 холодную воду отключат по адресам:
ул. Гафури, 13, 13/1 (администрация Ленинского района и Центр гуманитарных исследований Минкульта);
ул. Пушкина, 1, 1в, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11,12, 11/3, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31 кв. 1, 31 кв. 2, 32, 33, 40, 42, 42а, 42/1, 42/2;
ул. Степана Разина, 27, 31, 35, 39, 41, 41/1, 30, Кондитерская фабрика, 30 к.1;
ул. Татарская, 1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 2а;
ул. Горная, 1, 2, 2а, 4, 5, 5 кв.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 кв.1, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27;
ул. Урицкого, 2, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12а, 12б;
ул. Декабристов, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Окраинная, 1, 1а, 2а, 3, 3/2, 4, 5, 5а, 7а, 9, 9а, 8а, 10, 15;
ул. Паровозная, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7;
ул. Малая Ахтырская, д. 6, 6/1, 10 кв.1, 10 кв.2, 12 кв.1, 12кв.2, 14, 16, 16а, 20, 24б, 26, 30, 32а, 25а, 29, 31а, 33а, 35, 41, 33, 32, 43, 48, 47а, 49, 49а, 40б, 41б, 44, 46, 48, 43а, 50, 51а, 51б, 51, 52, 56, 56а, 54, 57, 61, 58, 60, 62, 65а.
С 10:30 7 декабря до 04:30 8 декабря холодной воды не будет в следующих домах:
пр. Октября, 90а, 122, 122/2, 124, 124а, 126, 126/1, 128, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132.