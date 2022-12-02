Стал известен график отключения холодной воды на следующей неделе в Уфе

В Уфе в течение следующей недели на время проведения ремонта водопроводных линий отключат холодную воду в нескольких районах. Об этом сообщает "Уфаводоканал".

Так, в период с 5 по 8 декабря отключение холодного водоснабжения запланировано по следующим адресам: