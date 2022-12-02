Специалист прокомментировал предложение о создании сервиса для борьбы с коллекторами

В своей беседе с RT, специалист прокомментировал данную инициативу: «не надо коллекторов легализовывать, оцифровывать и систематизировать».
Финансовый эксперт уверен, что все вопросы должны решаться в рамках уже действующего Гражданского кодекса, в котором четко прописаны отношения между кредитором и заемщиком. А если человеку поступают угрозы — это преступление, и соответствующие законы прописаны уже в Уголовном кодексе.
С инициативой создания цифрового сервиса для борьбы с незаконными действиями коллекторов ранее выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Спикер ГД пояснил, что очень часто люди не знают, куда и кому можно обратиться с жалобой на неправомерные действия коллекторов и других подобных организаций, а сервис сможет им в этом помочь.