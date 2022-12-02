mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сегодня из Уфы стартовали прямые авиарейсы на зарубежные курорты

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Авиарейсы стартовали в города Таиланда и ОАЭ.

Сегодня, 2 декабря, из Уфы стартовали прямые авиарейсы на зарубежные курорты, а именно в Пхукет и Дубай.

Так, по информации пресс-службы уфимского аэропорта, перелет Уфа-Пхукет будет выполнять авиакомпания Azur Air периодичностью один раз в 11 дней на самолетах Boeing 767-300, вместимость которых 336 кресел.

Кроме того, Azur Air на самолетах Boeing 757-200 будет отправлять пассажиров из Уфы в Дубай. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Из Уфы также вылетели первые пассажиры авиакомпании Air Arabia в город Шарджа. Отмечается, что рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но уже по вторникам и пятницам и на самолетах Аirbus А320.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Стало известно, какую помощь получат участники СВО из Башкирии, а какой лишатся
Сегодня, 07:22
Репортаж из Женевы: как живут покинувшие Россию экс-игроки ХК «Салават Юлаев»
Вчера, 23:30
Больше бумаг, меньше забав: в Башкирии будет меньше детских горок из-за нового закона
Вчера, 10:00
СМИ: в Башкирии парень покончил с собой из-за отказа взять его добровольцем на СВО
Вчера, 06:49
Секреты премиум-банкинга: как заставить деньги работать
30 ноября 12:25
Дом Consul — квинтэссенция комфорта от ГК «Первый Трест»
30 ноября 07:39