Сегодня из Уфы стартовали прямые авиарейсы на зарубежные курорты

Сегодня, 2 декабря, из Уфы стартовали прямые авиарейсы на зарубежные курорты, а именно в Пхукет и Дубай.
Так, по информации пресс-службы уфимского аэропорта, перелет Уфа-Пхукет будет выполнять авиакомпания Azur Air периодичностью один раз в 11 дней на самолетах Boeing 767-300, вместимость которых 336 кресел.
Кроме того, Azur Air на самолетах Boeing 757-200 будет отправлять пассажиров из Уфы в Дубай. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Из Уфы также вылетели первые пассажиры авиакомпании Air Arabia в город Шарджа. Отмечается, что рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но уже по вторникам и пятницам и на самолетах Аirbus А320.