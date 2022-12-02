Отставка министра Башкирии, повышение тарифов на услуги ЖКХ и новый штамм ковида

Неделя в Башкирии началась с отставки министра транспорта Александра Булушева, заместитель которого Жульков не так давно стал фигурантом уголовного дела и даже был взят под домашний арест, однако и из-под ареста он вышел. Уход в отставку Булушева подтвердили информированные источники Mkset, а на следующий день об этом сообщил и глава Башкирии.
Mkset рассказывает, кто может занять кресло главы ведомства и почему.
Между тем, недовольство главы Башкирии вызвала работа республиканского министра здравоохранения. Хабиров устроил разнос главе минздрава Башкирии за 9 тысяч жалоб на запись к врачам. Радий Хабиров поручил представителям республиканского Минздрава, главам муниципалитетов и контрольному правлению своей администрации провести встречи с жителями по аналогии с «Управдомами». Причиной для этого стал резкий рост жалоб на недоступность медицинской помощи. В понедельник, 21 ноября, в регионе зафиксировали 9 тыс. звонков в центр управления регионом, большая часть которых касалась проблем с записью на прием к врачу.
В Башкирии с 1 декабря услуги ЖКХ подорожают на 9%. Как сообщает Госкомитет РБ по тарифам, на электроэнергию тарифы повысятся на 9%, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора. Данные тарифы могут отличаться у регоператоров, однако предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2%.
В Башкирии за восемь лет планируют вдвое сократить число бедных семей. Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал, какие меры предпримет региональное правительство для снижения количества граждан, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. В соцсетях чиновник озвучил, что долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума планируется снизить вдвое к 2030 году.
В Башкирию проник первый «цербер». Речь идет о новом штамме COVID-19, единичный случай заболевания которым выявлен в республике. Между тем на оперативке в правительстве Башкирии, которая прошла во вторник 29 ноября прозвучали данные о том, что в республике Башкирии заболеваемости коронавирусом вырос на 1% за месяц.
Власти Башкирии прокомментировали возвращение масочного режима. В Роспотребнадзоре Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что об обязательном ношении масок в настоящий момент речи не идёт. При этом в ведомстве отметили, что гражданам из «группы риска» все же рекомендуется не пренебрегать СИЗами (средство индивидуальной защиты — прим. ред.) в общественных местах.
В Уфе ледовый каток на Набережной начали заливать вовремя. В мэрии Уфы отчитались о том, что в городе заливают самый протяженный ледовый каток, который располагается собственно на льду реки Белой на Набережной и протяженность его составляет более километра. Общая же площадь ледового покрытия — 12 500 «квадратов». В прошлом году звучали заявления о том, что тягаться с уфимским катком может лишь казанский и даже намеревались произвести соответствующие измерения, однако итоговые цифры так и не были предоставлены.
Уфа снежная: как столица Башкирии встретила первый день зимы. Первый день зимы в Уфе — это дворники с лопатами, снежные шапки снега на елках и предновогоднее настроение на улицах. Показываем, как прошло первое декабря в нашем фоторепортаже.
В Башкирии загорелся автобус с 50 пассажирами. В пятницу около семи часов утра в городе Салават загорелся пассажирский автобус №44 с 50 пассажирами. Возгорание произошло, когда автобус находился близ остановки "Три богатыря". Погибших и пострадавших в результате инцидента нет - все пассажиры эвакуировались самостоятельно.