Отставка министра Башкирии, повышение тарифов на услуги ЖКХ и новый штамм ковида

В Уфе ледовый каток на Набережной начали заливать вовремя. В мэрии Уфы отчитались о том, что в городе заливают самый протяженный ледовый каток, который располагается собственно на льду реки Белой на Набережной и протяженность его составляет более километра. Общая же площадь ледового покрытия — 12 500 «квадратов». В прошлом году звучали заявления о том, что тягаться с уфимским катком может лишь казанский и даже намеревались произвести соответствующие измерения, однако итоговые цифры так и не были предоставлены.