Названа самая популярная мера поддержки для семей участников СВО в Башкирии

Ранее Mkset рассказывал, какие ещё меры поддержки были введены в Башкирии. Среди них предусмотрены сертификаты на получение средне-специального образования, круглогодичный санаторно-курортный отдых для детей участников СВО и многое другое. Подробнее ознакомиться со списком можно здесь.