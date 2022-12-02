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Названа самая популярная мера поддержки для семей участников СВО в Башкирии

Сегодня, 06:25
Фото: Рина Трофимова / 1MI
Всего в республике предусмотрено свыше 30 различных мер поддержки

Наиболее востребованной мерой поддержки для семей участников СВО в республике оказалось освобождение от платы в детских садах и бесплатное детское питание в образовательных учреждениях. Об этом сообщает ИА "Башинформ". 

Сообщается, что в настоящий момент от оплаты за детский сад освобождены семьи 2,5 тысяч детей.  Бесплатно питаются в школьных столовых порядка двух тысяч школьников и более 500 студентов сузов. 

Ранее Mkset рассказывал, какие ещё меры поддержки были введены в Башкирии. Среди них предусмотрены сертификаты на получение средне-специального образования, круглогодичный санаторно-курортный отдых для детей участников СВО и многое другое. Подробнее ознакомиться со списком можно здесь.  

 

 
 
 
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#Азамат Нухов
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