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На Кашкадане в Уфе не появится небоскреб с паркингом

Сегодня, 07:27
Фото: ufacity.info

Суд признал ничтожными сделки по строительству небоскреба с паркингом на Кашкадане

Суд признал ничтожными сделки, которые были заключены в в рамках соглашения о комплексного развития территории.

После прокурорской проверки Арбитражный суд Башкирии признал недействительным договор комплексного развития на прилегающих к озеру Кашкадан территориях. Обратилось в суд с таким требованием надзорное ведомство и суд его удовлетворил.

В ходе проверки, которую провела прокуратура выяснилось, что в начале 2015 года администрация Уфы и и ООО «Телекоминвест» заключили договор аренды земли для того, чтобы возвести там торговый центр.Однако никакого центра в положенные сроки там не появилось, но в июне 2020 года те же стороны, мэрия и ООО, подписали соглашение уже по комплексному развитию территории, в котором на берегу озера планировалось уже строительство высотки с паркингом.

Однако был нюанс, в нарушение градостроительного законодательства застройщик осваивал лишь 5% от предоставленной земли, собственно из-за этого по требованию прокуратуры суд эти сделки признал ничтожными, однако данное решение суда в законную силу еще не вступило.

Напомним еще одну громкую историю с планами на строительство объектов на Кашкадане. В конце 2019 года Уфу потрясло известие о том, что в парке хотят построить дельфинарий-океанариум, что вызвало бурю возмущения у жителей, которое они выразили в ходе общественных случаев. Сейчас, как можно заметить, никакого дельфинария в Уфе нет и не планируется. Что стало причиной потери интереса частного инвестора к строительству в Уфе дельфинария — неизвестно.

#Ирина Деревянчук#Город
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