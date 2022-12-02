На Кашкадане в Уфе не появится небоскреб с паркингом

В ходе проверки, которую провела прокуратура выяснилось, что в начале 2015 года администрация Уфы и и ООО «Телекоминвест» заключили договор аренды земли для того, чтобы возвести там торговый центр.Однако никакого центра в положенные сроки там не появилось, но в июне 2020 года те же стороны, мэрия и ООО, подписали соглашение уже по комплексному развитию территории, в котором на берегу озера планировалось уже строительство высотки с паркингом.