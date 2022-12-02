На II Конгрессе молодых ученых обратятся к теме современных технологий и генетики

Участники планируют обсудить систему медико-генетической помощи, создание и применение генно-терапевтических лекарственных препаратов. Разговор пойдет о возможностях и перспективах науки, которая все больше утверждает свои позиции в повседневности. В роли модератора выступит член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова. Об этом пишет newstracker.ru.
Рассказывая о роли генетики в повседневной действительности, Воронцова подчеркнула, что генетические технологии – не только проводник в мир высоких технологий, но и часть нашего ежедневного быта. При помощи генетических технологий, применяемых в рутинной практике, врачи ставят и подтверждают диагнозы, и это позволяет выбрать правильную тактику лечения пациентов. Задача ученых биомедицинского сектора заключается в том, чтобы результаты их исследований способствовали созданию методов диагностики, терапии, мониторинга, которые помогали бы людям стать более здоровыми и счастливыми. Бесспорно, генетические технологии позволяют медицине продвигаться в будущее – в направлении развития персонализированной медицины, заключила Воронцова.
II Конгресс молодых ученых продлится с 1 по 3 декабря 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» и станет одним из основных мероприятий Десятилетия науки и технологий в России. В программе конгресса – множество тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Во II Конгрессе молодых ученых примут участие делегаты из более чем 40 стран мира.
Подробную информацию о Конгрессе молодых ученых можно получить на официальном сайте события: конгресс.наука.рф.
Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году стали Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг 1MI.