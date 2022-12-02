На II Конгрессе молодых ученых обратятся к теме современных технологий и генетики

Рассказывая о роли генетики в повседневной действительности, Воронцова подчеркнула, что генетические технологии – не только проводник в мир высоких технологий, но и часть нашего ежедневного быта. При помощи генетических технологий, применяемых в рутинной практике, врачи ставят и подтверждают диагнозы, и это позволяет выбрать правильную тактику лечения пациентов. Задача ученых биомедицинского сектора заключается в том, чтобы результаты их исследований способствовали созданию методов диагностики, терапии, мониторинга, которые помогали бы людям стать более здоровыми и счастливыми. Бесспорно, генетические технологии позволяют медицине продвигаться в будущее – в направлении развития персонализированной медицины, заключила Воронцова.